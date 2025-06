Le Barça va être sanctionné par l'UEFA, des craintes pour la prochaine Ligue des champions

Le FC Barcelone de Joan Laporta risque une sanction importante lors de la prochaine édition de la Ligue des champions après avoir récidivé.

Déjà épinglé la saison dernière pour avoir enfreint les règles financières de l'UEFA, le FC Barcelone a récidivé et se retrouve désormais sous le coup d'une potentielle sanction pour la prochaine campagne européenne, selon The Times. En octobre dernier, le Barça avait perdu en appel devant le Tribunal Arbitrale du Sport pour une amende de 500 000 euros après avoir déclaré à tort des bénéfices en 2022. Le TAS avait alors prévenu le Barça qu'une récidive porterait à une prochaine sanction plus conséquente.

D'après les documents obtenus par The Times, le Conseil de Contrôle Financier des Clubs aurait constaté une nouvelle entorse à la règle par le club catalan, ce qui "constituerait un cas de récidive et l'imposition d'une mesure disciplinaire plus sévère au FC Barcelone serait accordée" indique le quotidien britannique. Ainsi, deux sanctions sont envisagées. La première, une limite du nombre de joueurs que pourrait inscrire le club pour la prochaine Ligue des champions, la seconde, un retrait de points lors de la phase de ligue. Une bien mauvaise nouvelle pour le club catalan qui cherchera à confirmer son retour au premier plan en Europe la saison prochaine.

Le Barça n'est cependant pas le seul club sous le coup d'une sanction de l'UEFA. Chelsea et Aston Villa seraient également concernés, mais à un degré moindre, puisque ce serait leur première infraction aux règles financières de l'UEFA, contrairement au FC Barcelone qui est une récidive. L'instance européenne de football rendra son verdict dans les prochaines semaines.