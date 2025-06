La fortune cumulée de Messi et Ronaldo fait tourner la tête, la somme est astronomique

La fortune cumulée de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est connue, et la somme est délirante.

Pendant plus de 15 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont atteint des sommets footballistiques par leur rivalité historique, se partageant les Ballons d'or (huit pour l'Argentin, cinq pour le Portugais). Deux joueurs qui ont aussi engrangé des fortunes gigantesques au cours de leurs carrières. Sportico, site spécialisé dans l'économie du sport, a dévoilé les fortunes des deux légendes, et elles sont colossales.

Des deux joueurs, Ronaldo est celui qui présente la plus grosse fortune accumulée tout au long de sa carrière avec 2,23 milliards de dollars, contre 1,85 milliards pour Messi. Des sommes qui font de Ronaldo le troisième sportif le mieux payé de l'histoire derrière Tiger Woods et Michael Jordan. De son côté, Messi présente la cinquième plus grosse fortune de l'histoire, devancé par Lebron James. Aujourd'hui, les deux joueurs présentent une valeur en nette baisse par rapport à quelques années : 20 millions d'euros pour l'Argentin, 12 millions pour le Portugais.

Si en termes de fortune, la rivalité entre les deux joueurs penche en faveur du Portugais, sur le terrain, la balance est bien plus équilibrée. Outre les huit Ballons d'or qu'affiche Lionel Messi, il présente une Coupe du monde à son palmarès et deux titres de Copa America (en 2021 et 2024). En club, l'Argentin a remporté à quatre reprises la Ligue des champions et 10 titres de Liga avec le FC Barcelone. De son côté, Cristiano Ronaldo a soulevé cinq Ligue des champions et deux Ligas avec le Real Madrid, trois Premier League avec Manchester United et deux Serie A avec la Juventus Turin. Avec le Portugal, CR7 a soulevé l'Euro en 2018 et la Ligue des nations en 2019.