Neymar écarté par Ancelotti : "Il a fait ce qu'il fallait faire" lance Rivaldo

La légende brésilienne Rivaldo a défendu le choix de Carlo Ancelotti d'écarter Neymar de la Seleçao.

Carlo Ancelotti n'a pas encore dirigé son premier match à la tête de la sélection brésilienne que ses premiers choix font débat. Mais pour Rivaldo, il n'y a aucune polémique crédible. Pour Betfair, l'ex joueur du FC Barcelone a salué le choix fort du technicien italien concernant le retour de Neymar : "S'il avait convoqué Neymar, tout le monde le critiquerait en disant qu'il a appelé un joueur qui n'a quasiment pas joué depuis la Coupe du monde 2022. Il pense à protéger le joueur. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il doit prendre soin de Neymar pour qu'il soit à 100%", a-t-il analysé.

L'autre choix fort de Carlo Ancelotti est au sujet de Casemiro qui signe son retour au sein de la Seleçao, après avoir été laissé de côté ces derniers mois : "C'était la bonne décision. Casemiro est un joueur très expérimenté qui a gagné quatre Ligue des champions avec le Real Madrid . Il évolue dans un grand club de Premier League (Manchester United) et sera l'un des hommes de confiance de Carlo Ancelotti. Il est important de l'avoir en sélection en ce moment" a salué la légende brésilienne.

Enfin, Carlo Ancelotti a pris la décision de rappeler Anthony, malgré une saison difficile à United et des blessures à répétition. Rivaldo a aussi salué ce choix courageux du technicien italien : "Anthony a traversé des moments très compliqués dans sa vie personnelle et à Manchester United, mais une fois arrivé en Espagne, il s'est remis sur pied. Il a disputé une Coupe du monde et possède une vraie personnalité sur le terrain. A un peu plus d'un an du Mondial, c'est un bon choix".