"Le Ballon d'or ? Vitinha ou Hakimi" lance cette ancienne star du foot

Une ancienne star du foot a tranché dans le débat du Ballon d'or, pour lui les favoris sont Vitinha et Hakimi.

Pas d'Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou encore Raphinha parmi les favoris au Ballon d'or, mais plutôt Vitinha ou Achraf Hakimi. C'est l'analyse qu'a livré un ancien gardien du Real Madrid et de Valence. Pour Marca dans sa chronique hebdomadaire "Despierta San Francisco", Santi Canizares a écarté les noms les plus médiatiques pour la course au Ballon d'or pour livrer deux profils discrets mais essentiels à la saison exceptionnelle du PSG, Vitinha et Hakimi.

"Dembélé ? Je ne le vois pas, même s'il a été bon. Luis Enrique l'a fait progresser, mais ça ne suffit pas. Quant à Lamine Yamal, on verra se qu'il fait en Ligue des nations. Il aura d'autres occasions de le remporter, mais cette année il lui manque des stats et il n'a pas joué la Ligue des champions" analyse Santiago Canizares. Résultat, le portier espagnol préfère mettre en lumière deux joueurs du PSG qu'il juge incontournables, Vitinha et Hakimi : "Hakimi a réalisé une saison impressionnant. Quant à Vitinha, c'est le vrai leader du PSG dans le jeu. Pour moi, le Ballon d'or doit se jouer entre ces deux là" assure Canizares.

L'ex gardien du Real Madrid en a aussi profité pour livrer une analyse sur la potentielle future recrue du FC Barcelone, Joan Garcia, portier de l'Espanyol : "C'est un gardien avec de la personnalité, la qualité la plus importante à ce poste. Il a été le meilleur de la Liga cette saison. A 24 ans, c'est encore jeune pour s'imposer tout de suite au Barça" a prévenu Canizares. L'ancien gardien se demande même si la Catalogne est vraiment la bonne destination pour Garcia, surtout au vue du flou autour de la situation de Marc-André ter Stegen : "Si j'étais Joan Garcia, je chercherais un club où je suis sûr de jouer. En août si ter Stegen reste, Joan risque de ne pas être titulaire, et ça peut revenir une situation très inconfortable pour lui".