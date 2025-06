"Ma relation avec lui a changé" : le changement d'attitude de Lamine Yamal

Lamine Yamal s'est confié sur l'évolution de sa relation avec une star du vestiaire barcelonais.

Lamine Yamal n'a pas encore 18 ans qu'il se confie déjà comme un cadre du FC Barcelone. Dans un entretien pour Cadena SER, le prodige catalan a évoqué avec maturité sa progression chez les professionnels ainsi que sa relation avec l'une des stars du vestiaire catalan, Robert Lewandowski : "Ma relation avec Lewandowski a changé, elle s'est améliorée. Quand je suis monté en équipe première, j'étais juste un jeune joueur, on ne se parlait pas beaucoup. Mais maintenant, on se voit même en dehors du terrain", confie le Catalan.

Lamine Yamal, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2031 avec le Barça, avait été au centre des discussions après la story partagée par son père sur Instagram, représentant un énigmatique "19,3". Le Catalan a souhaité balayer toutes les rumeurs d'un rapport avec son salaire : "Ce n'était qu'une blague entre lui et le président. Rien à voir avec le foot. Mon père ne posterait jamais publiquement quelque chose lié à mon contrat".

Sur le plan sportif, le joyau du FC Barcelone a abordé sa position de prédilection sur le terrain, lui qui adore percuter : "J'adore le un contre un. Je commence toujours excentré mais petit à petit je vais tester des chose à l'intérieur. Même si, dans l'axe, on a plus de joueurs sur le dos", analyse Lamine Yamal. Enfin le Catalan est revenu sur le transfert avorté de son ami Nico williams : "Il me suffit de le voir en équipe nationale, sinon je ne le supporterais pas. Si on ne joue pas ensemble, alors je veux qu'il ne gagne qu'un trophée, la Coupe du monde !" livre-t-il sur le ton de l'humour.

Interrogé sur le n10 de Lionel Messi, que pourrait porter dans le futur Yamal, le Catalan est clair : "Ansu Fati le porte toujours. Moi j'ai le 19, il m'a porté chance. Et puis bon, quand je frappe au but, je ne pense pas au numéro que j'ai dans le dos". Avec un départ de Fati cet été, annoncé proche de l'AS Monaco, Lamine Yamal pourrait ainsi évoluer avec le mythique n10 dans le dos dès la saison prochaine.