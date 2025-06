"Beaucoup de gens me sous estiment" : une star du Barça règle ses comptes

Pour Mundo Deportivo, une pépite du FC Barcelone est revenu sur son début de carrière avec le club catalan.

"Je comprends que certaines personnes me détestent à cause de ma manière de jouer", lâche froidement l'une des pépites du milieu de terrain d'Hansi Flick au FC Barcelone. Interrogé sur son début de carrière par Mundo Deportivo, Gavi s'est livré avec beaucoup de recul sur son ascension au sein du Barça, conscient qu'il ne fait pas encore totalement l'unanimité : "Beaucoup me sous-estiment et ne voient pas la qualité que j'ai avec le ballon. Cela me va tant que ceux qui connaissent vraiment le football savent ce que je vaux".

Le joueur de 20 ans, formé à la Masia, assume son gros caractère, mais estime que cela ne devrait pas entacher ses capacités footballistiques : "On dirait qu'être compétiteur et avoir du talent sont des choses incompatibles. Moi, je suis les deux et je resterai le même" insiste-t-il avec franchise. Une réponse claire aux critiques qui l'accusent de jouer avec trop d'intensité parfois, au point de pénaliser le Barça.

Gravement touché au genou la saison passée, Gavi a vécu sa première blessure en professionnel, qu'il a réussi à mettre à son avantage : "Il y avait des moments où ma jambe ne répondait pas. Mais j'ai appris à canaliser mes émotions, à être plus fort mentalement". Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2030, certaines rumeurs l'envoient au PSG, chose qu'il balaie : "Je comprends que les gens en parlent mais je suis tranquille. Mon rêve est de faire toute ma carrière au Barça". Une fidélité déjà forte pour son club, renforcée par son étroite relation avec son coach, Hansi Flick : "C'est un entraîneur très proche des joueurs, toujours disponible. C'est quelque chose de précieux pour nous". Gavi se veut ambitieux avec le FC Barcelone, lucide sur la saison passée : "Il nous a manqué de l'expérience dans les moments clés. En Ligue des champions, on a encaissé trop de buts. Il faudra corriger ça pour aller chercher ce titre".