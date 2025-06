France - Espagne : la composition étonnante que prépare Deschamps

La France affronte l'Espagne ce jeudi à l'occasion de la deuxième demi-finale de la Ligue des nations dans un énorme choc qui promet énormément.

L'équipe de France est toujours en course pour remporter une deuxième Ligue des nations après avoir renversé la Croatie lors des quarts de finale. Après avoir perdu 2-0 à l'aller, les Bleus sont parvenus à renverser les Croates devant leur public en s'imposant 3-0. Dans cette compétition, les hommes de Didier Deschamps auront à coeur de confirmer face à la Roja qu'ils avaient battu en finale de la Ligue des nations en 2021. "L'Espagne meilleure équipe du monde ? Probablement. De par ce qu'ils réalisent, leurs résultats. C'est difficile de dire l'inverse. En Europe, et dans le monde sûrement. Ils ont déjà gagné la Nations League l'an dernier. Ils sont sur un titre de champions d'Europe. C'est une équipe fraîche et reposée", a estimé Didier Deschamps.

En effet, l'Espagne semble être, aujourd'hui, la meilleure équipe du monde. La Roja est championne d'Europe en titre et dispose, dans son effectif, du prodige du football mondial Lamine Yamal. D'autant plus que les Espagnols sont désormais sur une série impressionnante de 18 matchs sans le moindre revers (15v, 3n). L'équipe de Luis de la Fuente est la tenante du titre et pourrait devenir la première équipe de l'histoire de la Ligue des nations à le conserver.

A quelle heure débute le match France - Espagne ?

Le match France - Espagne débutera à 21h ce mercredi. Il se déroulera à la Stuttgart Arena de Stuttgart en Allemagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Espagne ?

TF1 diffusera ce France - Espagne. L'UEFA a désigné l'Anglais Michael Oliver comme arbitre de cette demi-finale de la Ligue des nations.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Espagne ?

TF1+ et MyCanal proposeront une diffusion streaming pour suivre ce France - Espagne.

Quelles compostions probables pour France - Espagne ?

Didier Deschamps pourrait réserver de grosses surprises dans sa composition. Avec ses joueurs parisiens, récemment sacrés champions d'Europe, le sélectionneur pourrait les ménager. Dembélé ou encore Doué devraient donc être sur le banc. Olise et Kolo Muani pourraient notamment en profiter. Le XI probable de la France : Maignan - Hernández, Pavard, Konaté, Gusto - Rabiot, Tchouaméni – Olise, Kolo Muani, Barcola - Mbappé.

En face, Luis de la Fuente ne pourrait laisser, en revanche, aucun répit à Fabian Ruiz qui a pris part à cette finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan. Il devrait débuter dans l'entre-jeu. Le jeune prodige du football Lamine Yamal sera, sans doute, titulaire sur le côté. Le XI probable de la Roja : Simon – Cucurella, Huijsen, Cubarsi, Porro – Ruiz, Zubimendi, Pedri – Williams, Oyarzabal, Yamal

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Espagne ?

Betclic : France 3,15 / Nul 3,27 / Espagne 2,40

Unibet : France 3,08 / Nul 3,28 / Espagne 2,41

Winamax : France 3,20 / Nul 3,30 / Espagne 2,30