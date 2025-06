Algérie - Rwanda : l'heure des tests pour les hommes de l'ombre de Petkovic, quelle chaîne diffuse le match ?

Ce jeudi 5 juin, l'Algérie reçoit le Rwanda pour un match amical au stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Une occasion pour le sélectionneur Petkovic de voir de nouvelles têtes à l'œuvre et d'évaluer les joueurs en manque de temps de jeu sous le maillot national.

Dans le cadre de sa préparation aux prochaines échéances, notamment la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en septembre, l'équipe nationale d'Algérie s'apprête à disputer une rencontre amicale face au Rwanda, diffusée sur TV6. Ce duel contre les Amavubi intervient à un moment stratégique, permettant au staff technique de Vladimir Petkovic d'observer certains éléments rarement titulaires, tout en gérant l'état de forme des cadres en prévision du second test face à la Suède, prévu le 10 juin. Cette opposition à domicile offre également un terrain d'expression aux joueurs de retour dans le groupe, désireux de regagner leur place dans la hiérarchie de la sélection.

Abdelli et Guitoun libérés

Cette rencontre revêt un double enjeu pour les Fennecs. D'une part, elle permet de renforcer la cohésion du groupe à travers un match sans pression compétitive. D'autre part, elle ouvre la porte à plusieurs expérimentations, notamment avec des joueurs absents des derniers rassemblements. Les forfaits de Ramy Bensebaini, Youcef Belaïli ou encore Mohamed Amine Tougaï, laissés au repos en prévision du Mondial des clubs, laissent place à une revue d'effectif plus large. Himad Abdelli et Kévin Guitoun, initialement convoqués, ont pour leur part quitté le groupe en raison de leur état physique, une décision dictée par la prudence en cette fin de saison.

Le Rwanda, adversaire du jour, constitue un bon test pour une équipe algérienne en quête d'automatismes et de repères. Même si la sélection rwandaise ne figure pas parmi les poids lourds du continent, elle progresse d'année en année et ne doit pas être sous-estimée. Historiquement, les Fennecs ont toujours dominé cette affiche, avec un bilan de quatre victoires et deux matchs nuls en six confrontations. Le dernier face-à-face remonte à juin 2013 à Kigali, où l'Algérie s'était imposée 1-0 grâce à un but de Saphir Taïder. Ce match sera donc l'occasion de confirmer cette série d'invincibilité, tout en permettant à Vladimir Petkovic d'élargir ses options pour la suite des qualifications.

Le retour poignant de Bentaleb

Parmi les visages marquants de ce rassemblement figure Nabil Bentaleb, de retour après une longue période d'absence. Victime d'un malaise cardiaque en juin 2024, le milieu de terrain du LOSC retrouve aujourd'hui les terrains internationaux avec une motivation intacte. " C'est une grande fierté et un grand honneur de revenir parmi les Verts ", a-t-il déclaré aux médias de la FAF. Conscient de la symbolique de son retour, il insiste sur son attachement au groupe et à son rôle de guide : " C'est à notre tour maintenant de faire en sorte que ces jeunes soient le mieux accompagnés possible. " Le portier de SM Caen, Anthony Mandrea, absent du dernier rassemblement sera lui aussi de retour "Je n'ai pas pu participer au dernier stage en raison d'une blessure à l'épaule. On a hâte de venir en équipe nationale. La concurrence est saine, elle nous pousse à se donner à fond. On va bien se préparer ce soir notamment sur le plan tactique et on va tout donner pour remporter ce match face au Rwanda" a indiqué le portier de 28 ans.

Par ailleurs, en marge de l'entraînement mardi, les Verts ont offert un beau moment d'humanité en accueillant un groupe d'enfants en situation de handicap au Centre technique de Sidi Moussa. Ces enfants, venus de l'association "Ahbab El Rahman" de Baraki, ont pu partager un moment inoubliable avec les joueurs, entre distribution de cadeaux, photos, jeux et autographes. Cette initiative témoigne de l'engagement social de la sélection nationale et renforce le lien entre les joueurs et le peuple. Un lien fort qui devrait une nouvelle fois s'exprimer ce jeudi à Constantine, où un public nombreux est attendu dans les tribunes du stade Chahid Hamlaoui pour soutenir les Fennecs.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre l'Algérie et le Rwanda aura lieu ce jeudi à 18h00 au stade Chahid Hamlaoui (Constantine).

Sur quelle chaîne TV est diffusé Algérie -Rwanda ?

La rencontre entre l'Algérie et le Rwanda ne sera diffusée sur aucune chaîne française. Au niveau local en Algérie, c'est l'ENTV terrestre et TV6 qui restransmettront le match.

Les compositions possibles de départ

La compo probable de l'Algérie: Guendouz, Farsi, Hadjam, Bensebaïni, Tougai, Bentaleb, Zerrouki, Chaibi, Benrahma, Bounedjah et Hadj Moussa.