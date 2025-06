Ballon d'or 2025 : Yamal ou Dembélé, quelle date pour la cérémonie ?

Le prestigieux trophée individuel est particulièrement convoité cette année et Ousmane Dembélé pourrait rafler la mise.

Tic tac... Le Ballon d'or n'est pas pour tout de suite et pourtant... La course au prestigieux trophée individuel fait déjà énormément parler depuis plusieurs semaines et encore plus ces derniers jours avec la victoire en Ligue des champions du PSG et d'Ousmane Dembélé. Auteur d'une saison incroyable avec Paris, buteur, passeur, meilleur joueur de la Ligue 1... L'attaquant de l'équipe de France est l'un des grands favoris. Mais attention, Lamine Yamal, la petite pépite espagnole, auteur d'une saison incroyable avec le FC Barcelone avec des buts et des actions d'une grande classe, est également dans la course. Sans oublier Kylian Mbappé, meilleur buteur du Real, qui, malgré une saison sans un vrai gros trophée, reste tout de même dans la course.

Avant le France - Espagne en Ligue des nations, plusieurs acteurs des deux nations se sont bien évidemment prononcés sur le futur lauréat. "Évidemment qu'Ousmane le mérite", juge de son côté le sélectionneur des Bleus. Interrogé par la Cadena Cope sur l'importance du match de jeudi dans la course au prix du meilleur joueur de l'année, Lamine Yamal insiste d'abord sur le fait qu'un match ne définit pas toute une saison. "Mais si les gens veulent que ça se joue jeudi, alors jouons le jeudi", ajoute-t-il ensuite, après plusieurs relances. De quoi faire réagir le défenseur des Bleus, Konaté. "Ça c'est les Espagnols. Ils ont posé une question à Lamine Yamal, je ne sais pas comment elle était tournée mais c'est très très fort, et vous devriez faire la même chose pour nos joueurs français". Pour rappel, trois critères hiérarchisés sont pris en compte par les votants du Ballon d'Or. En premier, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. En deuxième, l'aspect collectif et les trophées remportés. Enfin, la classe et le fair-play.

Quoi qu'il arrive, il faudra attendre le 22 septembre prochain pour connaître le gagnant car cette année, les organisateurs ont avancé d'un mois la cérémonie.