Lamine Yamal : "Ballon d'or ? Je dis toujours à ma mère que...

Auteur d'un doublé contre la France lors de la demi-finale de Ligue des nations, Lamine Yamal s'affiche un peu plus comme un candidat crédible au Ballon d'or.

Il a seulement 17 ans mais Lamine Yamal s'affirme un peu plus dans la shortlist des prétendants au Ballon d'or. Face à la France de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, l'ailier du FC Barcelone a offert un superbe prestation ponctuée d'un doublé. Deux buts qui ont permis à l'Espagne de prendre ses distances dans une rencontre où les Bleus ne sont pas passés loin d'une remontada. Résultat, la Roja rejoint la finale de cette Ligue des nations où elle affrontera le Portugal.

Interrogé par TVE après la rencontre, le prodige catalan ne cache pas son ambition concernant le Ballon d'or : "Je le dis toujours à ma mère : j'essaie de tout donner. C'est ce qui me motive à jouer au football. C'est pour ça que je me lève le matin". Face à son rival Ousmane Dembélé dans la course au plus grand trophée individuel, Lamine Yamal n'hésite pas à lancer une petite pique au clan tricolore : "Dembélé est un grand joueur, mais nous sommes en finale. Moi, je préfère parler sur le terrain, c'est ce que j'ai fait ce soir".

Face à l'équipe de France, revenue de 5-1 à 5-4 en toute fin de match, Lamine Yamal a souhaité reconnaître la qualité des Bleus : "C'est une grande sélection, avec des joueurs de classe mondiale. On savait qu'ils allaient revenir. Le score à l'heure de jeu était large mais on a souffert jusqu'à la fin". L'Espagne file ainsi en finale de la Ligue des nations face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Un match qui fait déjà frémir Lamine Yamal, particulièrement humble face à la légende CR7 : "Je respecte beaucoup Ronaldo parce que c'est un grand joueur avec une formidable carrière".