"Je reçois tous les jours des photos d'hommes nus" : une footballeuse dénonce le harcèlement qu'elle subit

Une star du football allemand dénonce le harcèlement qu'elle subit sur les réseaux sociaux.

C'est une star du Bayern Munich et du football allemand qui a décidé de témoigner du harcèlement qu'elle subit depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Elue meilleure jeune de la Coupe du monde 2019 et deux fois joueuse allemande de l'année, Giulia Gwinn s'est livrée dans dans une autobiographie, elle qui veut s'affranchir des clichés sexistes.

C'est dans son livre autobiographique "Write your own story" que Giulia Gwinn a posé sur le papier le harcèlement en ligne qu'elle subit quotidiennement : "Je reçois constamment des photos d'hommes nus, des photos de sexes masculins. Elles viennent toujours de comptes anonymes . Je les efface et les signale mais c'est du harcèlement pur et simple". Figure emblématique du football féminin en Allemagne, Gwinn a également repoussé des offres de Playboy pour poser nue. Des propositions balayée d'un revers de main par la footballeuse : "Les photos de Playboy sont belles et esthétiques, mais ce n'est pas pour moi. Poster une photo en bikini sur mon compte je suis d'accord, mais au delà, cela dépasse ma limite". Un refus accepté par le président du magazine, Florian Boitin, qui affirme que la joueuse "incarne parfaitement la femme moderne", mais c'est justement de cette image que veut s'affranchir l'Allemande.

La joueuse de 25 ans veut inspirer par sa résilience et son retour au plus haut niveau malgré ses deux blessures après des ruptures des ligaments croisés : "Je veux inspirer les jeunes filles à croire en elles, à écrire leur propre histoire". Une volonté de s'affranchir des clichés sexistes, salué par le président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, qui a rendu hommage à une "merveilleuse ambassadrice du club et du football allemand, une personnalité inspirante et pas seulement pour les femmes".