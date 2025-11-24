"Il prenait bien soin de moi, environ 1000 euros par jour" : le garde du corps de Cristiano Ronaldo se confie

Le garde du corps de Cristiano Ronaldo a dévoilé les coulisses de la sécurité de la star portugaise et de sa famille.

Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'or et superstar mondiale, nécessite une sécurité huilée autour de lui et sa famille. Chargé de la protection de la star portugaise pendant quatre ans, Hichman, ancien garde du corps professionnel, a livré les coulisses de son travail dans une interview accordée à Telecinco en juin dernier. Il y affirme notamment avoir été bien traité par Ronaldo : "Il prenait bien soin de moi, environ 1000 euros par jour". Un salaire colossal pour veiller sur l'attaquant portugais, sa femme Georgina Rodriguez et ses enfants, mais qui reste tout de même un job particulièrement dangereux : "C'est un travail complexe où tu mets ta vie en jeu. Il faut être prêt à tout, même à mourir pour le protéger". Si Hichman affirme qu'il n'a jamais "connu de situation critique" pendant son activité au service de Cristiano Ronaldo, les tentatives d'intrusions de fans ou de paparazzis faisaient partie de son quotidien.

Au delà de la sécurité, c'est bien la personnalité du Portugais qui a marqué Hichman : "C'est le meilleur patron que j'ai eu. Généreux, gentil, très humain. Les gens ne le connaissent pas vraiment, il est bien différent de ce qu'on dit de lui". Avec les années, une relation de confiance s'est même développée entre les deux hommes, comme l'affirme l'ancien garde du corps, même après la fin de leur collaboration : "Je connaissais son agenda par cœur. Anticiper, garder son sang froid, c'est essentiel dans ce métier. Nous avons gardé une très bonne relation, c'est une grande personne" confie-t-il.