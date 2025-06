La statistique très inquiétante pour le premier match d'Ancelotti avec le Brésil

Alors qu'il a entamé son aventure avec la sélection brésilienne par un nul décevant contre l'Equateur (0-0), Carlo Ancelotti a pris la pleine mesure du travail qui l'attend.

C'est un premier match bien décevant qu'ont proposé les joueurs brésiliens de Carlo Ancelotti face à l'Equateur (0-0) en qualifications pour la Coupe du monde 2026. Stérile offensivement et sans imagination, la Seleçao n'a pas trouvé la faille. Un premier accroc pour le technicien italien sur le banc du Brésil.

C'est un Brésil d'Ancelotti totalement amorphe qui a concédé le nul face à l'Equateur, 0-0. Et pour preuve, les Brésiliens n'ont tiré que trois fois au but au cours de la rencontre. Un chiffre alarmant pour cette sélection qui, historiquement, développe un jeu créatif et totalement porté vers l'offensif. Si ce n'est l'ouverture de Gerson pour Vinicius à la 22e minute de jeu, il n'y a rien eu à signaler du côté de cette Seleçao qui a paru à bout de souffle.

De son côté l'Equateur, discipliné et bien organisé défensivement, a repoussé sans difficulté les vagues brésiliennes. La sélection dirigée par Sebastian Beccacece a contrecarré les plans d'un Ancelotti qui avait aligné une équipe compétitive avec notamment Alisson dans la cage, une charnière Marquinhos - Alexsandro et un milieu de terrain avec Casemiro et Guimaraes. Devant, Vinicius et Richarlison étaient alignés. En conférence de presse, Ancelotti n'a pas caché qu'il y avait encore du travail : "On a manqué de fluidité, les conditions n'étaient pas simples. On va travailler pour progresser". Au classement, le Brésil reste quatrième avec 22 points, derrière l'Equateur, deuxième, 10 points derrière l'Argentine.