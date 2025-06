DIRECT. Suède - Algérie : suivez le match

18:35 - Petkovic se montre ambitieux pour ses Fennecs

En conférence de presse, le sélectionneur ne voulait pas se trouver d'excuses avant ce Suède - Algérie : "On a l'habitude des absences. C'est pour ça que les meilleurs 23 sont avec nous et je suis convaincu qu'on fera de bons matchs. C'est un match important, nous sommes dans une série de résultats positifs et on veut continuer sur cet élan. Pour moi le plus important c'est de trouver l'équilibre. Là, nous essayons des choses, mais au mois de septembre le groupe sera de nouveau plus resserré avec des joueurs qui vont bien ensemble. Je teste des choses, mais il faut garder un équilibre et ne pas trop changer pour garder les automatismes."