Suède - Algérie : les Fennecs sont dans l'embarras... chaîne, compos, cotes

Dans la Strawberry Arena de Stockholm, en ce mardi 10 juin, l'Algérie affronte la Suède dans le cadre d'une rencontre amicale.

À quelques mois des qualifications pour la prochaine coupe du Monde, Petkovic poursuit sa revue d'effectif chez l'Algérie. Le sélectionneur, qui a pris la suite de Djamel Belmadi, a apporté un vent frais chez les Fennecs et de bons résultats. La bande à Mahrez reste en effet sur dix matchs sans revers (neuf succès pour un match nul).

Après avoir battu le Rwanda (2-0), l'Algérie fait face à un adversaire lui aussi en confiance en la personne de la Suède. Les Scandinaves n'ont cédé qu'une fois lors des neuf derniers matchs. Avant ce choc, Petkovic a connu plusieurs coups durs : Mohamed Amine Amoura (cuisse), Youcef Belaïli et Mohamed Tougaï (libérés pour préparer la coupe du Monde des clubs), Himad Abdelli et Kevin Guitoun (fatigue musculaire).

En conférence de presse, Petkovic ne voulait pas se trouver d'excuses avant ce Suède - Algérie : "On a l'habitude des absences. C'est pour ça que les meilleurs 23 sont avec nous et je suis convaincu qu'on fera de bons matchs. C'est un match important, nous sommes dans une série de résultats positifs et on veut continuer sur cet élan. Pour moi le plus important c'est de trouver l'équilibre. Là, nous essayons des choses, mais au mois de septembre le groupe sera de nouveau plus resserré avec des joueurs qui vont bien ensemble. Je teste des choses, mais il faut garder un équilibre et ne pas trop changer pour garder les automatismes."

Dans le cadre d'un match amical, les Fennecs se rendent à la Strawberry Arena de Stockholm pour un intéressant Suède - Algérie. Le coup d'envoi est programmé à 19h00 en France. Ce sera 18h en Algérie.

Comme c’est le cas pour certains rencontres internationales, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Algérie - Suède. Cette affiche sera diffusée par la chaîne l'Équipe. Vous devrez donc vous brancher sur l'Équipe live foot.

Pour suivre Suède - Algérie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à l'Équipe live foot.

La composition probable des Blågult pour ce Suède - Algérie : Guedouz, Farsi, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bennacer, Boudaoui, Aouar, Gouiri, Benrahma, Mahrez.

La composition probable des Fennecs pour ce Suède - Algérie : Olsen – Ekdal, Hien, Gudmundsson – Sema, Ayari, Saletros, Larsson, Holm – Elanga, Nygren.