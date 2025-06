"Je lui ai dit que nous n'allions pas renouveler son contrat et il a marqué 200 buts" : la folle anecdote de Pep Guardiola

Pep Guardiola a confié une croustillante anecdote sur l'un de ses attaquants stars.

Invité sur la chaîne YouTube "Los Hermano Buyers" pour y réaliser une interview, Pep Guardiola s'est confié en toute décontraction sur l'un des grands attaquants qu'il a coaché à Manchester City. Alors que les deux YouTubeurs abordaient la philosophie de jeu de Pep Guardiola et de sa manière de préparer les saisons, le Catalan a évoqué un moment marquant de sa carrière : le jour où il a annoncé à Kun Aguero qu'il ne prolongerait pas son contrat avec City.

"Je me souviens très bien de ce jour là. Je lui ai dit avant l'entraînement qu'on ne comptait pas le renouveler. C'était très dur" explique Pep Guardiola. Un coup de pression qui a particulièrement bien fonctionné : "Ce jour là, on a joué des petits matches et ce "cabron" a mis 200 buts ! Il avait une tête de 'je vais lui montrer à celui-là'". Afin d'alléger l'atmosphère, le Catalan avait alors tenu à se rectifier : "Je lui ai dit : 'Sergio, je vais te renouveler, je me suis trompé !' Mais il me regardait mal".

L'attaquant argentin, pour qui Pep Guardiola a beaucoup d'admiration, a passé au total 10 ans à Manchester City (2011-2021) et a marqué 260 buts. Il est d'ailleurs l'un des premiers à avoir permis à Manchester City de devenir le club qu'il est aujourd'hui, grâce à l'un de ses buts historiques, notamment celui face à Queens Park Rangers à la dernière minute, offrant le titre au SkyBlues devant Manchester United en 2012 : "Le but de Sergio était important car il a permis à City de croire qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands. Son but a été cette première étape" se souvient Pep Guardiola.