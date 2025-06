Daniel Congré : agressé à l'arme blanche à Montpellier, ce que l'on sait

L'ancien joueur de Montpellier a été grièvement blessé à l'arme blanche.

Très tôt ce mardi 10 juin, le site Actu.fr a annoncé l'agression et la grave blessure d'un ancien joueur de Montpellier. Quelques heures plus tard, le nom de Daniel Congré est ressorti et a été confirmé par plusieurs sources. L'ancien joueur du MHSC ou encore Toulouse aurait été retrouvé inconscient et grièvement blessé à l'arme blanche dans la soirée du lundi 9 juin. La blessure, proche du coeur, a provoqué une perte de sang très importante. L'ancien joueur a été transporté en urgence au CHU de Montpellier. On ignore pour le moment les circonstances du drame. Selon les dernières informations, l'état de santé de l'ancien défenseur central se serait "stabilisé. Âgé de 40 ans, Daniel Congré a été nommé coordinateur sportif de l'Olympique Lyonnais en octobre 2024.

Joint par Le Parisien, le parquet de Montpellier a indiqué qu'il s'agit d'une "tentative de suicide". Il se trouve ce mardi matin dans un état stable au CHU de Montpellier. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire pour déterminer les circonstances du drame.