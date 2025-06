"Je ne savais pas ce qu'était le Ballon d'or" : la confession étonnante d'un ancien vainqueur

Un ancien lauréat du Ballon d'or a confié qu'il ignorait d'existence du trophée au moment de le recevoir.

Le Ballon d'or a beau être le trophée individuel le plus prestigieux du football, ce joueur ne connaissait pas l'existence du trophée au moment de le recevoir. Invité sur talkSPORT, l'ancien ballon d'or anglais Michael Owen s'est confié sur cette révélation dingue : "Quand Gerard Houllier m'a appelé et m'a dit : 'Tu as gagné le Ballon d'or', je lui ai répondu : 'C'est quoi ça coach ?'".

Bien que Michael Owen a succédé aux grands noms du football anglais vainqueurs du Ballon d'or (Bobby Charlton, George Best, Kevin Keegan), sa méconnaissance du trophée montre à quel point le Ballon d'or avait peu d'écho en Angleterre dans les années 2000 : "A l'époque, on n'en parlait jamais dans notre presse. Ce n'était pas un sujet" explique celui qui a inscrit 158 buts en 297 matches avec les Reds de Liverpool. Ce n'est finalement qu'en rejoignant le Real Madrid qu'Owen a pris conscience de l'ampleur du Ballon d'or : "En Espagne, dès qu'on mentionnait mon nom, on ajoutait toujours : Ballon d'or. C'était un marqueur de prestige".

La distinction individuelle a gagné en notoriété que très récemment avoue l'Anglais : "Ce n'est que depuis 5 ou 10 ans qu'on reconnait vraiment son importance en Angleterre". En 2001, Michael Owen avait remporté son seul Ballon d'or, devançant cette année là Raul, deuxième, et Oliver Kahn, troisième. Dans le top 10 figurait notamment David Beckham, Francesco Totti ou encore Luis Figo.