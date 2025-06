Rakitic, Ocampos... Six anciens joueurs du FC Séville accusés d'escroquerie

Six anciens joueurs du FC Séville sont cités dans une plainte pour escroquerie avec un préjudice colossal.

C'est une affaire qui s'annonce particulièrement explosive pour le FC Séville. Le club andalous, en difficulté sportive cette saison (17e de Liga), voit désormais une affaire judiciaire alourdir sa situation. Selon Mundo Deportivo, six anciens joueurs sont cités dans une plainte pour escroquerie massive liée aux cryptomonnaies. On y retrouve des footballeurs bien connus comme Ivan Rakitic, Papu Gomez ou encore Lucas Ocampos, en plus de Nico Pareja, Alberto Moreno et Javier Saviola.

Le juge d'instruction de Barcelone a ouvert une enquête sur un vaste réseau d'escroquerie lié à la plateforme Shirtum, spécialisée dans la vente de NFT associés à des joueurs de football professionnels. Problème : après avoir collecté des fonds, la plateforme aurait progressivement cessé ses activités, rendant toute récupération d'investissement impossible.

Selon la plainte déposée par douze investisseurs espagnols, la fraude dépasserait les trois millions d'euros répartis sur plusieurs milliers de victimes. Les anciens joueurs du FC Séville, bien qu'ils n'aient pas été pour l'heure accusés d'avoir perçu de l'argent par Shirtum, sont mis en cause pour avoir prêté leur image et leur notoriété afin d'attirer la confiance des investisseurs.

Une stratégie de communication afin de permettre à Shirtum de légitimer un peu plus l'entreprise. Derrière cette plateforme, quatre promoteurs ont été visés par la plainte : David Rozencwaig, proche de Papu Gomez, et trois Catalans, Manel Angel Torrias, son fils Marc Alberto Torras, ainsi que Manuel Morillas. Onze infractions graves sont reprochés aux accusés dont escroquerie, blanchiment d'argent, manipulation, publicité mensongère... La liste est longue.