Plus qu'un an à attendre : les pays déjà qualifiés pour la plus grande Coupe du monde de l'histoire

Dans un an jour pour jour démarre la Coupe du monde 2026. Une édition qui s'annonce grandiose.

C'est une 23e édition de la Coupe du monde qui marquera certainement un tournant dans l'histoire du football. À un an jour pour jour de son coup d'envoi, l'ampleur de l'évènement prend des proportions jamais vues : 48 équipes, 104 matches répartis dans 16 villes de trois pays organisateurs (Etats-Unis, Canada, Mexique), le tout dans un format inédit. Le match d'ouverture s'annonce déjà épique puisqu'il se tiendra le 11 juin à Mexico dans le mythique stade Azteca, là où Pelé et Maradona (en 1970 et 1986) ont soulevé la Coupe du monde. La finale se tiendra à New York, le 19 juillet, dans le gigantesque MetLife (82 500 places).

La Coupe du monde aura donc un format totalement inédit en 2026. Exit les 32 nations participantes pour désormais avoir une compétition élargie à 48 pays. Les phases de groupe seront organisées sous forme de 12 groupes de quatre équipes avec un nouveau mode de qualification : les deux premiers de chaque poule seront qualifiés ainsi que les huit meilleurs troisièmes. Au total, le chemin vers le sacre mondial comprendra huit matches contre sept jusque ici.

En plus des trois pays organisateurs qui ont décroché un ticket, plusieurs équipes ont d'ores et déjà décroché une qualification pour cette Coupe du monde : la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, l'Australie, le Brésil, l'Equateur, le Japon, l'Argentine, l'Iran, en plus de l'Ouzbékistan et de la Jordanie qui vont disputer leur premier Mondial.

L'autre chantier colossal de cette Coupe du monde sera logistique. Si les Etats-Unis accueilleront la majorité des rencontre avec des villes comme Dallas, Atlanta, Los Angeles, Miami ou encore Seattle, le Canada (Toronto, Vancouver) et le Mexique (Mexico, Guadalajara, Monterrey) complètent le dispositif.