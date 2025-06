Cristiano Ronaldo fait une annonce sur son avenir : cette fois sa décision est prise

Après plusieurs semaines de rumeurs concernant un éventuel départ, Cristiano Ronaldo a fait un choix fort pour la suite de sa carrière.

À 40 ans passés, Cristiano Ronaldo est encore inoxydable. Vainqueur de la Ligue des nations avec le Portugal, buteur en demi-finale face à l'Allemagne et en finale contre l'Espagne, CR7 a repris la totale lumière des projecteurs en se montrant diablement efficace face au but au niveau international.

Interrogé sur son avenir en conférence de presse après son deuxième sacre en carrière en Ligue des nations, le Portugais a répondu sans détour : "Ce qui va changer pour les saisons à venir ? Pratiquement rien. Je reste à Al-Nassr, oui". Une réponse claire aux rumeurs qui faisaient état d'un potentiel départ d'Arabie Saoudite du quintuple Ballon d'or, l'envoyant dans divers clubs européens, asiatiques, ou même en MLS.

"J'ai reçu des offres intéressantes, d'autres moins logiques, mais on ne peut pas tout faire. Il faut penser au court, moyen et long terme", analyse Cristiano Ronaldo. Une décision qui a une conséquence immédiate, "à court terme" justement, puisque CR7 ne pourra pas disputer la Coupe du monde des clubs, Al-Nassr ne faisant pas partie des équipes en lice. Annoncé dans plusieurs clubs, notamment au Maroc, il aurait pu disputer cette ultime compétition mondiale aux Etats-Unis, mais il n'en sera rien.

Devenu un ambassadeur de la Saudi Pro League et plus largement du football en Arabie Saoudite depuis 2023, Cristiano Ronaldo reste un élément essentiel du projet sportif saoudien et a sans doute de bonne raisons de le rester. Sur le plan personnel, il reste aussi lucide sur la suite de sa carrière : "Vous savez quel âge j'ai. Bien sûr, je suis plus proche de la fin que du début, mais je dois profiter de chaque instant. Si je ne me blesse pas maintenant, je continue", assure-t-il. En 2022, le Portugais avait déjà déclaré à ESPN Brésil qu'il comptait prolonger sa carrière au delà de 40 ans : "Je suis heureux, je veux continuer et voir ce que ça va donner. Si j'arrive encore à jouer à 40 ans, je peux jouer à 41, 42 ans…"