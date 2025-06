A peine deux entraînements avec Xabi Alonso et ce joueur est déjà mis à la porte du Real

Récemment nommé entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso a déjà tranché dans le vif. Une star est contrainte de quitter le club.

Fraîchement intronisé à la tête du Real Madrid, l'ancien coach du Bayer Leverkusen Xabi Alonso veut mettre sa patte sur son effectif la saison prochaine. En pleine préparation du Mondial des clubs (du 14 juin au 13 juillet), l'entraîneur merengue en a profité pour faire un état des lieux de son équipe. Et selon plusieurs sources espagnoles il n'a pas fallu plus de deux entrainements à Xabi Alonso pour prendre une décision forte, celle de pousser vers la sortie une des stars du vestiaire madrilène.

C'est l'homme aux 107 sélections avec l'Autriche, David Alaba, qui en aurait fait les frais. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2026, l'Autrichien revient tout juste d'une longue blessure au genou qui l'a écarté des terrains pendant plus d'un an. S'il a récemment repris l'entraînement, Xabi Alonso l'aurait d'ores et déjà averti qu'il n'aura pas de temps de jeu la saison prochaine et qu'un départ de la Casa Blanca serait préférable pour lui.

Soucieux de réduire sa masse salariale, le Real Madrid voudrait se séparer du joueur dès cet été, d'autant plus que l'Autrichien présente toujours une valeur marchande (6 millions d'euros selon Transfermarkt). A 32 ans, son expérience pourrait aussi intéresser plusieurs clubs en Europe. Plusieurs clubs de la Saudi Pro League seraient aussi disposés à lui offrir un contrat attractif. La Maison Blanche serait même prête à négocier à l'amiable la libération du joueur.

Arrivé libre en provenance du Bayern Munich en 2021, David Alaba avait tout du coup magistral opéré par le Real Madrid. Alors qu'il avait séduit lors de ses premiers mois au sein de la Casa Blanca, les blessures à répétition ont plombé l'aventure madrilène de l'Autrichien.