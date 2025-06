Le Real Madrid sur le point d'annoncer officiellement un nouvel entraîneur

Le Real Madrid de Florentino Perez s'apprête à voir débarquer un nouvel entraîneur.

C'est une page importante de l'histoire du Real Madrid qui est sur le point d'être tournée. Après quatre saisons sur le banc, un coach historique de la Maison Blanche est sur le point de laisser sa place. L'équipe a considérablement progressé à l'échelle nationale et internationale sous sa direction. Trois fois vice-champion d'Espagne consécutivement, le Real est aussi parvenu à se qualifier régulièrement en Ligue des champions, en plus des finales atteintes en Coupe de la Reine (2023) et en SuperCoupe (2025).

Après le relais entre Caro Ancelotti et Xabi Alonso chez les hommes, il s'agit évidemment d'un changement majeur à la tête de la section féminine du Real : Alberto Toril va laisser sa place au jeune entraîneur espagnol Pau Quesada, 32 ans. Le technicien connaît bien Valdebebas puisqu'il a dirigé les équipes jeunes du Real Madrid (la Juvenil C et la Cadete A) avant de devenir assistant au Torino en Serie A.

Le profil de Quesada, jeune, dynamique et aligné à la philosophie du club, a satisfait le board madrilène qui avait aussi sondé d'autres profils comme Luis Garcia, Guti ou encore Aitor Karanka, mais tous ont refusé l'offre. Ce choix marque le début d'un nouveau projet sportif pour la section féminine, mais aussi d'un sérieux challenge.

Avec Toril, Madrid a en effet réduit l'écart dantesque qui le séparait de son rival barcelonais il y a quelques années. La plus grande victoire du coach sortant restera certainement le succès retentissant de sa formation face au Barça lors du dernier Clasico en Liga féminine (1-3), brisant une série de 20 défaites consécutives face aux Catalanes, toutes compétitions confondues. Après avoir dirigé 158 matches, Alberto Toril laisse donc un héritage solide à son compatriote Pau Quesada qui aura pour mission de réussir ce que n'a pas réussi son prédécesseur : remporter un titre majeur à la tête du Real Madrid féminin.