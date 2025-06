Ni Dembélé, ni Mbappé, ni Yamal ! Ce sélectionneur a choisi son favori pour le Ballon d'or

Alors que Dembélé ou Yamal font figure d'immenses favoris pour le Ballon d'or, le sélectionneur d'une grande nation a surpris en désignant son chouchou pour le trophée.

Dans une course particulièrement médiatisée comme celle menant au Ballon d'or, chacun y va de son "lobbying" pour son joueur favori. Alors que certains noms reviennent avec insistance comme Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé et que d'autres gravitent autour comme Kylian Mbappé, Mohamed Salah ou encore Raphinha, il y en a un qui a surpris tout le monde en désignant un tout autre favori à ses yeux. Et ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, récent vainqueur de la Ligue des nations.

Pour lui, s'il y a un homme qui mérite le Ballon d'or, c'est Nuno Mendes. Pour le technicien portugais, le latéral est tout simplement "le meilleur joueur qu'il ait jamais vu à son poste" jusqu'à même être "proche d'être le footballeur parfait". Dans cette même interview pour TNT Sports, Martinez ne cache pas son admiration pour le latéral : "Nuno peut jouer collé à la ligne ou se recentrer. Il est rapide, précis dans ses passes. Si je devais choisir un joueur aujourd'hui pour le Ballon d'or, ce serait lui", assure-t-il.

Nuno Mendes, à seulement 22 ans, a tout raflé cette saison : la Ligue 1, la Ligue des champions et la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain, et désormais la Ligue des nations avec le Portugal. Une finale remportée face à l'Espagne, ponctuée d'un match impressionnant et d'un but pour le latéral parisien. Mais au delà de l'impact offensif de Nuno Mendes, c'est défensivement qu'il a été important pour bloquer Lamine Yamal dans son couloir : "Notre solution pour le bloquer, c'était Nuno. Il est sous estimé et cela doit changer", analyse Roberto Martinez.

Si Nuno Mendes ne remporte pas le Ballon d'or cette année, il n'en reste pas moins qu'à seulement 22 ans, il pourrait incarner une nouvelle génération de latéraux complets, à la fois rapide, technique et doté d'une bonne vision de jeu. Cette saison, Mendes affiche 6 buts et 6 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues avec le PSG.