Ronaldo a marqué 938 buts à 40 ans, voici combien en compte Neymar à 33 ans

Même si Cristiano Ronaldo est plus âgé que Neymar, le contraste en termes de buts marqués est saisissant entre les deux joueurs.

Cristiano Ronaldo repousse toujours un peu plus les limites de la longévité. Depuis son début de carrière au Sporting Portugal en 2002 jusqu'à Al Nassr aujourd'hui, le Portugais affiche une statistique folle : 938 buts sur l'ensemble de sa carrière (toutes compétitons officielles confondues) lissés sur plus de 20 ans au plus haut niveau. Le quintuple vainqueur du Ballon d'or s'est encore récemment illustré en finale de la Ligue des nations avec le Portugal face à l'Espagne (victoire 3-2 après tirs au but) en y allant de son but égalisateur à 2-2.

En comparaison avec Ronaldo, Neymar, bien que plus jeune (33 ans) affiche de son côté 449 buts selon Transfermrkt, c'est moins de la moitié des buts qu'affiche le Portugais. Une performance qui reste malgré tout remarquable, surtout pour un joueur souvent blessé et dont la position n'est pas celle d'un pur buteur. En clubs, la répartition des buts de Neymar est, dans l'ensemble, homogène : 139 buts avec Santos, 105 au FC Barcelone, 118 au Paris Saint-Germain et un seul à Al-Hilal. Avec la sélection brésilienne, l'ancien joueur du PSG affiche un joli ratio de 79 buts en 128 matches, en plus de 7 buts inscrits pendant les Jeux Olympiques.

Les parcours de Ronaldo et Neymar contrastent aussi en termes d'hygiène de vie : stricte, presque obsessionnelle du côté du Portugais, tandis que le Brésilien a souvent vu sa carrière rythmée par des blessures et des polémiques extra sportives. Avec Santos, Neymar pointe à la 18e place du championnat brésilien avec seulement 8 petits points. "Ney", de retour de blessure, vient d'enchaîner quatre matches pour la deuxième fois depuis son retour au Brésil.