PSG - Atlético Madrid : débuts idylliques pour les Parisiens face à des Colchoneros humiliés, le résumé

23:34 - Des débuts tonitruants, le résumé

Attendus pour leurs débuts à la Coupe du monde des clubs 2025, les Parisiens ont humilié l'Atlético Madrid (4-0). Deux semaines après leur sacre en Ligue des champions, les joueurs du PSG n'ont rien perdu malgré la trêve hivernale. Sans Ousmane Dembélé blessé, les hommes de Luis Enrique n'ont jamais laissé respirer les Colchoneros sous une chaleur accablante (31°C au coup d'envoi). Dès les premières minutes, les occasions s'enchaînent mais l'efficacité fait défaut. À la finition d'un superbe mouvement collectif, Fabian Ruiz est servi en retrait par Khvicha Kvaratskhelia. Devant la surface, le milieu espagnol frappe croisé en première intention et trompe Jan Oblak sur sa gauche (1-0, 19e). La pression ne baisse pas et les cartons jaunes défilent chez le club madrilène. Peu inquiété dans le premier acte, Gianluigi Donnarumma relance vite sur Kvaratskhelia dans le temps additionnel. Le Géorgien trouve Vitinha en soutien qui se projette et feinte la frappe avant d'ajuster un tir enroulé du pied droit pour faire le break avant la pause (2-0, 45+1e).

Au retour des vestiaires, le scénario est le même avant un premier tournant. Avant l'heure de jeu, les Colchoneros pensent réduire l'écart grâce à Julian Alvarez mais une faute de Koke sur Désiré Doué au départ de l'action annule le but après un visionnage de la VAR. Le match se poursuit et la domination parisienne reste la même. Si Lenglet est exclu après un deuxième carton jaune pour contestation, les titis parisiens (Zaïre-Emery, Mbaye et Mayulu) entrent en jeu et participent à la faute. Mayulu profite d'un cafouillage et d'une perte de balle d'Antoine Griezmann pour frapper en première intention et s'offrir un but (3-0, 87e). Dans le temps additionnel, il obtient un penalty. Pour la deuxième fois de la rencontre, Istvan Kovacs explique sa décision arbitrale à haute voix après avoir accordé un penalty au PSG sur une frappe de Mayulu déviée de la main par Robin Le Normand. Au bout du match, Vitinha offre le ballon à Kang-In Lee qui transforme son penalty (4-0, 90+5e). Débuts réussis pour les Parisiens qui tenteront de confirmer cette belle prestation face à Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi.