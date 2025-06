PSG - Atlético Madrid : "L'équipe à battre"... Le PSG, proie n°1 à la Coupe du monde des clubs

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain affronte l'Atlético Madrid pour la première rencontre de la Coupe du monde des clubs 2025. Après leur titre en Ligue des champions, les Parisiens arrivent aux États-Unis avec un nouveau statut.

Aux États-Unis, le PSG débute sa nouvelle vie ! Alors que la saison infernale n'est pas terminée, les Parisiens défie l'Atlético Madrid pour lancer sa Coupe du monde des clubs 2025. Une nouvelle compétition et un nouveau statut pour le club de la capitale après sa victoire en Ligue des champions il y a seulement deux semaines. Au micro de nos confrères de Téléfoot, Kylian Mbappé l'a confirmé : son ancien club sera l'équipe n°1 à battre. "Sur le terrain, c'était la meilleure équipe d'Europe, c'est celle qui mérite le plus de la gagner donc félicitations à eux, avait reconnu l'ancien attaquant du PSG. Maintenant, c'est devenu l'équipe à battre, parce que quand tu gagnes les autres te regardent beaucoup plus et tout le monde veut la gagner", a déclaré l'attaquant du Real Madrid.

Malgré une saison pleine et un quadruplé historique, les Parisiens ont toujours "faim" de trophées, comme l'a confirmé Luis Enrique en conférence de presse : "La vie continue et on doit penser à préparer la Coupe du monde. Les joueurs sont heureux. Il faut continuer et s'améliorer. Ce que j'ai vu pendant les entraînements est joli. C'est la fin de la saison, différent à ce qu'on est habitué. Mais l'ambition est là, la générosité des joueurs aussi. On veut continuer. L'Atlético on les connaît bien, ils ont beaucoup de qualités. C'est une nouvelle compétition. On veut avoir la possibilité de gagner le match. C'est une sensation très positive. On a marqué l'histoire, c'était l'ambition depuis le début de la saison. On est content. Mais il faut préparer cette compétition de la meilleure des manières. On est sur le chemin".

Griezmann lance les hostilités !

A la veille du match entre l'Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain à Los Angeles, Antoine Griezmann s'est confié au diffuseur DAZN. L'attaquant français des Colchoneros a dévoilé ses ambitions et ses chances face au PSG : "Ce qui m'excite le plus à propos de cette Coupe du monde des clubs, c'est le fait que ce sera la première de l'histoire. C'est un honneur pour moi et pour le club d'y participer. On a hâte d'arriver aux Etats-Unis et de jouer notre premier match contre le Paris Saint-Germain. Actuellement, ils jouent très bien mais je pense qu'on peut les embêter. On l'a d'ailleurs vu chez eux quand nous avions gagné à la dernière seconde. Je crois en mon équipe et j'espère qu'on pourra livrer une belle performance".

De son côté, Diego Simeone a revenu avec modestie sur la victoire des siens en Ligue des champions lors de la phase de poules cette saison. Le technicien argentin a reconnu la supériorité adverse : "Ils méritaient de gagner ce match. Ils avaient mieux joué et se sont procuré de nombreuses occasions de but. Nous avons été décisifs et avons fait un énorme effort collectif. Aucune des deux équipes n'a beaucoup changé depuis ce jour-là. Ils continueront sur cette lancée, avec de jeunes joueurs au milieu de terrain, très bons offensivement, et un entraîneur qui a très bien travaillé partout où il est passé, insufflant une forte conviction à ses joueurs. Nous savons, seuls, où nous devons mener le match pour être plus à l'aise et essayer de le faire".

À quelle heure débute PSG - Atlético Madrid ?

Le coup d'envoi du match de la Coupe du Monde des Clubs opposant le Paris Saint-Germain à l'Atlético Madrid est prévu dimanche 15 juin à 21h00 au Rose Bowl Stadium de Los Angeles (États-Unis).

Sur quelle chaîne regarder PSG - Atlético Madrid ?

Détenteurs des droits TV de la Coupe du Monde, DAZN 1 et TF1 diffusera l'affiche entre les Parisiens et le club madrilène.

Comment suivre PSG - Atlético Madrid en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la première rencontre du PSG à la Coupe du monde des Clubs face aux Colchoneros sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur TF1+ ou DAZN.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Atlético Madrid ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - J.Neves, Vitinha, F.Ruiz - Doué, G.Ramos, Kvaratskhelia.

Atlético Madrid : Oblak (G) - Llorente, Le Normand, Gimenez, J.Galan - G.Simeone, Koke, De Paul, Lino - Griezmann, J.Alvarez.

