"Je vois une finale PSG - Real à la Coupe du monde des clubs" : cette légende a fait son choix

Une ancienne légende du Real Madrid a pronostiqué une finale PSG - Real Madrid à la Coupe du monde des clubs.

Une ancienne légende du Real Madrid, aujourd'hui consultant pour DAZN, a dévoilé son pronostic pour la Coupe du monde des clubs lors d'une interview pour Marca, et il mise sur une finale entre Parisiens et Madrilènes. "Avec l'arrivée de Xabi Alonso, je pense que le Real Madrid a un vrai coup à jouer. Je vois une finale PSG - Real" analyse Guti, ex star de la Maison Blanche. Un vent d'espoir porté par l'ancien technicien du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, qui présente le profil parfait naturellement comme l'indique Guti : "Il était déjà comme ça joueur : impliqué, toujours à parler, à organiser. Il a cette aura". Interrogé sur sa préférence entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior, Guti préfère ne pas se mouiller : "Les deux, avec Bellingham et Rodrygo aussi. Le Real Madrid n'est pas un seul joueur mais un collectif fort".

Face à la saison magnifique du Paris Saint-Germain sous la houlette de Luis Enrique, Guti est dithyrambique avec le coach espagnol qu'il assure être "l'entraîneur de l'année". L'Espagnol a aussi tenu à souligner le jeu léché des Parisiens cette saison : "Luis Enrique a déjà montré de quoi il est capable à Barcelone ou en sélection. La façon de jouer du PSG est attrayante, si en plus vous y ajoutez de bons joueurs, les résultats arrivent rapidement". Une superbe saison qui pourrait permettre à Ousmane Dembélé de soulever le Ballon d'or. Un trophée que n'aime pas l'ancienne légende du Real Madrid même s'il a son favori : "Je n'aime pas ce prix qui est trop flou. Si c'est sur la saison, peut-être Dembélé, mais il y a de meilleurs joueurs".