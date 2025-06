"Je ne sais pas qui je suis" : les confidences d'Alvaro Morata sur sa santé mentale

A l'occasion de la sortie de son documentaire "Je ne sais pas qui je suis", Alvaro Morata a livré un témoignage sincère sur sa santé mentale.

Alors que son documentaire "Je ne sais pas qui je suis" va sortir dans quelques jours, Alvaro Morata a choisi de parler sans filtre lors d'une interview pour AS. Il revient sur sa carrière, la pression liée au football et plus généralement sa santé mentale.

"J'ai raté, comme tout le monde peut rater. Je me suis senti mal mais je ne vais pas rester coucher" explique celui qui a manqué son penalty en finale de Ligue des nations face au Portugal. Dans un sport où la performance est devenue une obsession, Alvaro Morata veut mettre en lumière l'importance de la santé mentale des athlètes : "Beaucoup de gens parlent de moi sans me connaître. Moi aussi j'ai été mon pire ennemi". Entre angoisses, somnifères et crises d'anxiété, l'attaquant espagnol tire la sonnette d'alarme : "Huit jeunes sur dix en souffrent". Un mal qui reste souvent trop discret et doit être libéré avec la parole : "Ce n'est pas être faible de dire qu'on ne va pas bien. Ce dont vous avez besoin c'est d'une personne pour vous aider".

A 32 ans, Alvaro Morata est bien conscient du rôle que joue les réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes : "Un ado de 14 ans qui voit Lamine Yamal être le meilleur joueur du monde à 17 ans peut se sentir frustré. La stabilité de nombreuses personnes dépend des réseaux sociaux". enfin, quant à son avenir avec la Roja, l'attaquant préfère temporiser : "Je dois réfléchir. D'abord, par respect pour les fans et aussi pour Luis de la Fuente qui m'a fait confiance. J'ai besoin d'analyser la chose et voir ce qui est bon pour la sélection nationale et ce qui est bon pour moi". Avec l'Espagne, Morata présente 37 buts en 86 sélections.