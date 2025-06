"James a dit ce que beaucoup pensent de Messi" : la déclaration polémique sur la star argentine

Un échange glacial a eu lieu entre Lionel Messi et James Rodriguez en pleine rencontre.

C'est une scène qui a énormément fait parler tant elle est rare entre deux joueurs de la trempe de Lionel Messi et James Rodriguez. A la 70e minute de ce Colombie - Argentine, la Pulga s'est rapprochée du Colombien pour y avoir un échange. Si les deux joueurs se sont couverts la bouche, leur discussion paraissait particulièrement glaciale. Sur le coup, impossible de savoir ce qu'ils se sont dits, mais une chaîne est finalement parvenu à décrypter leur discussion.

Selon TyC Sports, Messi aurait reproché à James ses propos tenus à l'issue de la finale de Copa America : "Tu as beaucoup parlé, tu as dit qu'on avait été aidé par l'arbitre en finale. Tu parles trop, joue" aurait lancé le n10 argentin. James aurait nié : "Pourquoi ? Je n'ai rien dit". Une altercation entre les deux joueurs stars de leurs équipes qui a immédiatement fait réagir le journaliste Edu Aguirre dans l'émission El Chringuito, qui fustige l'attitude de Lionel Messi : "James a dit ce que beaucoup pensent de Messi. On lui a beaucoup donné alors qu'il ne le mérite pas. Il a été un des meilleurs mais on lui a trop offert" affirme-t-il.

Le journaliste espagnol, connu pour des avis tranchés, accuse même Messi d'être mauvais perdant : "Quand l'enfant chéri perd, il ne sait pas perdre. Ca fait 20 ans qu'il commande plus qu'un président" a-t-il lancé. Sur les réseaux sociaux, c'est un débat qui existe depuis quelques années concernant Lionel Messi. Si certains défendent l'octuple Ballon d'or, d'autres dénoncent son influence institutionnel et médiatique trop importante.