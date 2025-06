Chat GPT a prédit que le futur club vainqueur de la Coupe du monde des clubs serait le PSG.

Le Paris Saint-Germain bientôt sur le toit du monde ? C'est en tout cas la prédiction de Chat GPT selon une simulation réalisée par Action.Network.com. Le site a en effet fourni à l'IA plus de 1000 données concernant les différents clubs : forme actuelle des équipes, parcours en Ligue des champions, historique en Coupe du monde des clubs, profil des entraîneurs... Le verdict de Chat GPT est sans appel et va faire plaisir aux supporter parisien, le PSG sera sacré face au Bayern Munich. Selon l'IA les deux clubs finalistes écarteront Manchester City et le Real Madrid en demi-finale.

"Le PSG a été désigné vainqueur incontesté du tournoi. Chat GPT a justifié son choix en soulignant la superbe forme du Paris Saint-Germain, sa cohésion tactique et sa récente large victoire en Ligue des champions, ce qui lui confère un élan et un avantage psychologique sur les autres équipes" analyse un porte-parole de ActionNetwork.com. Si ce scénario venait à se confirmer, le PSG remporterait la première Coupe du monde des clubs de son histoire. Un sacre qui viendrait clore une saison exceptionnelle en tout point. Reste à espérer que Chat GPT dise vrai pour les supporters parisiens.

Du côté des outsiders, Chat GPT a désigné l'Inter Milan comme le plus susceptible de remporter la compétition, grâce à ses victoires face au Bayern Munich et le FC Barcelone en Ligue des champions. L'IA a livré cinq autres outsiders potentiellement dangereux pour la victoire finale : Chelsea, Palmeiras, Benfica et l'Atlético Madrid. Le club qui détient le plus de sacres au compteur est le Real Madrid avec cinq titres en Coupe du monde des clubs.