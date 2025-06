Le Real Madrid s'est associé à une célèbre marque française

Le club le plus titré de l'histoire du football s'associe avec une maison de luxe française.

C'est une collaboration prestigieuse qu'ont signé le Real Madrid et cette maison de luxe française. Une alliance pluriannuelle qui offrira un crossover unique entre le sport et la mode, dessinée par Pharrell Williams, directeur artistique des lignes masculines de la marque française Louis Vuitton. La maison habillera les équipes masculines, féminines ainsi que les équipes de basket du club. Une gamme de vêtements qui ne sera pas disponible pour le grand public, seulement réservé aux athlètes du club. Cette collection présentera des pièces raffinées de Louis Vuitton, avec des costumes, des accessoires et une ligne de bagagerie sur-mesure. Les tenues orneront les initiales "RN" avec les couleurs emblématiques du club, blanc et or.

Ce partenariat entre l'univers de la mode et du sport est de plus en plus tendance. Louis Vuitton n'en est d'ailleurs pas à son premier partenariat, la marque a déjà conçu des malles pour les trophées de la FIFA, des Jeux Olympiques ou encore de Formule 1. C'est cependant la première fois qu'elle crée tout un vestiaire pour un club sportif. "Les deux marques partagent cette responsabilité de léguer un héritage qui dépasse leur domaine" a affirmé Emilio Butragueno, directeurs des relations institutionnelles du Real. Avec cette collaboration avec Louis Vuitton, l'objectif pour le club madrilène est clair : faire rayonner l'image du club, non seulement sur le plan sportif, mais aussi dans sa classe qu'elle dégage.