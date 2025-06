Dani Alves récupère plus de 600 000 euros à son ex femme

L'ancienne gloire du Brésil a remporté une bataille judiciaire.

Au cœur d'une période complexe marquée par une affaire judiciaire en Espagne liée à des accusations d'agression sexuelle, Dani Alves a enfin reçu une lueur d'espoir des tribunaux. Le célèbre footballeur brésilien a remporté une victoire importante dans une affaire civile l'opposant à son ex-femme, Dinorah Santana. Cette dernière, qui fut également son agente, a été reconnue coupable d'une mauvaise gestion de ses biens. Selon des médias locaux, la justice espagnole a statué en faveur de Dani Alves, ordonnant à Dinorah Santana de lui rembourser la coquette somme de 628 000 euros. Un soulagement non négligeable pour le sportif dans cette période tourmentée.

L'origine de ce conflit remonte à plusieurs années, période pendant laquelle Dinorah Santana gérait les finances et les contrats de l'athlète. En tant que responsable d'une part substantielle de son patrimoine, elle avait la lourde tâche d'assurer que chaque centime soit efficacement investi. Cependant, Dani Alves a fini par douter de sa gestion et a décidé de l'attaquer en justice pour des irrégularités présumées concernant l'administration de ses comptes et de ses biens. Après un procès long et complexe, la justice a donné raison à Dani Alves, jugeant que les mouvements financiers avaient été insuffisamment justifiés.

Cette décision de justice tombe à pic pour le footballeur, d'autant plus qu'elle est distincte du procès pénal plus médiatisé auquel il doit faire face à Barcelone. Reprendre la main sur une telle somme à ce moment précis offre à Alves un répit financier et personnel bienvenu. D'autant qu'il s'agit d'une somme certaine, alors que le joueur avait récemment dû déposer une caution d'un million d'euros pour pouvoir continuer à défendre sa cause en liberté.

Pour Dani Alves, cette victoire judiciaire a une double signification : en plus de redresser sa situation économique, elle renforce sa position sur les injustices financières qu'il affirme avoir subies au fil des années.