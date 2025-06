"Si Rodri l'a gagné, il le mérite aussi" : ni Dembélé et Yamal, ce joueur est le nouveau favori du Ballon d'or

Un joueur qui a tout gagné cette saison fait de plus en plus l'unanimité pour remporter le Ballon d'or.

Auteur d'une saison exceptionnelle, ponctuée d'un sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain voit ses joueurs prendre une nouvelle dimension sur l'échiquier du football mondial. A 25 ans, ce joueur discret rafle tout : la Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions et même la Ligue des nations avec le Portugal. Vitinha a désormais dans le viseur la Coupe du monde des clubs avec le PSG. Un objectif bien entamé hier avec une large victoire sur l'Atlético Madrid (4-0).

Des victoires collectives qui pourraient l'élever un peu plus dans la hiérarchie des favoris au Ballon d'or, et ce n'est pas n'importe qui qui le dit : "J'ai certainement une préférence pour les milieux de terrain mais si le Portugal gagne la Ligue des nations, donnez à Vitinha le Ballon d'or. Il est terriblement sous estimé donc c'est mon favori" avait affirmé Toni Kroos avant le titre du Portugal en Ligue des nations. Un avis largement partagé par son ex coéquipier au Real Madrid, Luka Modric : "A mon avis, il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, sinon le meilleur". Des éloges monumentales qui devraient faire de lui le futur vainqueur du ballon d'or, d'autant plus si on le compare à Rodri, qui avait remporté le prestigieux trophée individuel la saison dernière : "Si Rodri a remporté le Ballon d'or la saison dernière, Vitinha le mérite aussi, sans aucun doute" affirme son coach au PSG, Luis Enrique.

Vitinha affiche de belles statistiques cette saison, au delà de ses nombreux trophées remportés : 8 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais au delà des pures statistiques, c'est bien son influence dans l'actuelle meilleure équipe de l'Europe qui impressionne. Entré dans une nouvelle dimension, le milieu de terrain parisien a même vu sa côte monter en flèche. Il affiche désormais une valeur de 80 millions d'euros selon Transfermrkt.