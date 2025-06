Le PSG mise sur un jeune de 18 ans pour renforcer son attaque

Le Paris Saint-Germain prépare l'avenir en enrôlant un attaquant de 18 ans.

Alors que le Paris Saint-Germain dispute actuellement la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis, Luis Campos planche sur le mercato estival du club parisien. Dans la lignée des derniers transferts, la PSG continue de miser sur la jeunesse, à l'image de la nouvelle recrue du club : Ethan Luvambano.

Selon Le Parisien et Foot Mercato, l'ailier havrais, auteur de cinq buts avec les U19 cette saison, va signer un premier contrat professionnel de trois ans avec le PSG. A 18 ans, l'attaquant ne viendra évidemment pas bousculer la hiérarchie actuelle en équipe première. Il intégrera, dans un premier temps, les espoirs du club parisien afin de s'acclimater à l'exigence du haut niveau. L'objectif, entrer dans la rotation des A pour suivre une trajectoire à la Warren Zaire-Emery.

L'arrivée de Luvambano s'inscrit dans une relation saine entre le PSG et Le Havre. Les deux clubs ont coopéré à plusieurs reprises récemment, notamment lors du prêt du Parisien Ilyes Housni chez les Ciel et Marine. C'est donc un recrutement surprise pour les supporters du Paris Saint-Germain qui s'attendaient peut-être à un nom plus ronflant. Une signature qui confirme bien le changement de cap décidé par le board parisien la saison dernière et qui a très largement porté ses fruits.

En lice dans la Coupe du monde des clubs, compétition qui clôture la saison, Paris a parfaitement ficelé son entrée en lice avec une large victoire face à l'Atlético Madrid (4-0). Prochain match pour les hommes de Luis Enrique, le 20 juillet face à Botafogo avant la dernière rencontre des phases de poules face à Seattle le 23 juillet.