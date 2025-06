L'entreprise de cette ex star du football subit des pertes colossales

Une ex star du football espagnol voit son entreprise accumuler du déficit, au point de remettre la main à la poche pour la maintenir à flot.

Champion du monde en 2010 et vainqueur de la Ligue des champions en 2013, cet ex star espagnole voit sa carrière d'entrepreneur prendre du plomb dans l'aile alors que son entreprise accumule du déficit. L'entreprise New Fitness Group, dont il est détenteur, a affiché 1,3 millions d'euros de dettes cumulées. Pour éviter une situation financière plus que délicate, Fernando Torres a dû mettre la main à la poche en injectant 758 480 euros dans le capital de sa société afin de la remettre à flot.

Le groupe, qui emploie une cinquantaine de personne, est constitué d'Oscar Melendez, PDG et associé de Fernando Torres, ainsi que de l'ex femme du footballeur, Olalla Dominguez, à la tête du conseil d'administration. La société de l'ancien attaquant de la Roja exploite cinq centres de fitness à Madrid mais a du mal à décoller. Un contexte économique difficile, d'autant plus que la société s'est difficilement remise de la période de Covid. Lors de la pandémie, le groupe avait tenté de récupérer 800 000 euros d'indemnisation auprès du gouvernement pour compenser les restrictions sanitaires subies entre 2020-2021. Une demande restée vaine malgré un passage par le Tribunal suprême espagnol.

Si les pertes de cette année, de plus de 90 000 euros, restent inférieures aux 165 000 euros de déficit l'année précédente, Fernando Torres est donc prêt à remettre la main à la poche pour pérenniser sa société de centres sportifs. Malgré les difficultés financières, Nine Fitness a tout de même soufflé ses dix bougies l'année passée.