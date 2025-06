Vinicius l'a dit à Mbappé après son premier entraînement avec Xabi Alonso : "Il va nous..."

Alors que le Real Madrid prépare son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs, Vinicius et Mbappé ont expérimenté les entraînements exigeants de Xabi Alonso.

Installés dans le complexe ultra moderne "The Guardens North Country District Park" en Floride, les Madrilènes de Xabi Alonso ont réalisé leur première séance d'entraînement avec l'effectif complet. Alors que leur entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs débutera le 18 juin prochain face à Al Hilal, les Merengue ont pu expérimenter un entraînement signé Xabi Alonso. Réputé pour sa rigueur tactique et son exigence physique, le tacticien espagnol n'a pas attendu bien longtemps pour imposer son intransigeance. Au terme d'un entraînement particulièrement intense et physique, Vinicius aurait donné son avis sur le coach à Kylian Mbappé : "Il va nous en demander beaucoup sur chaque action. Il est exigeant mais reconnaissant. Cette année on va voler c'est sûr".

Les Madrilènes s'avancent avec la ferme ambition de remporter cette Coupe du monde des clubs. Un objectif clair, d'autant plus qu'il offrira une dotation colossale de plus de 150 millions d'euros en cas de victoire finale. Le Real Madrid veut en effet marquer cette compétition en remportant sa première édition dans sa version avec 32 équipes. Dans son groupe, outre Al Hilal, le Real Madrid affrontera Pachuca et Salzbourg. Une poule qui semble largement à sa portée pour filer en huitièmes de finale. Tout juste arrivé sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso sera évidemment scruté, lui qui effectuera ses débuts à la tête de la Casa Blanca lors de cette Coupe du monde des clubs.