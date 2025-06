Mbappé loin d'être le meilleur dribbleur, un classement dévoilé

Soulier d'or cette saison, Kylian Mbappé est loin d'être le meilleur dribbleur selon ce classement.

Meilleur buteur du championnat espagnol avec 31 réalisations cette saison, Kylian Mbappé a réussi sa première saison avec le Real Madrid individuellement. Un exercice 2024-2025 qui s'est même soldé par un Soulier d'or remporté par le Tricolore. Si le Français a été efficace face au but, il est cependant loin d'être le meilleur dribbleur du vieux continent.

Le capitaine des Bleus est en effet devancé par le prodige catalan Lamine Yamal qui a réalisé 456 dribbles réussis en 35 matches de Liga, soit un peu plus de 13 dribbles par rencontre, selon Opta. Un total dingue qui fait de lui le dribbleur le plus efficace dans les cinq grands championnats européens. Il devance largement Vinicius Junior et ses 337 dribbles. En troisième, Nico Williams, joueur de l'Athletic Bilbao et potentiellement du FC Barcelone dans le futur, complète le podium en affichant 320 dribbles dans la saison. Kylian Mbappé ne figure donc pas sur le podium des meilleurs dribbleurs d'Europe cette saison.

Un classement qui confirme qu'à même pas 18 ans, Lamine Yamal a réalisé une grande de saison, devenu l'un des attaquants les plus redoutés du monde par sa capacité d'éliminer en un contre un. Pour rappel, la pépite espagnole a prolongé récemment avec le FC Barcelone avec un contrat qui porte jusqu'en 2031 et un salaire net de 8 millions d'euros par an à la clé. Le joyau du Barça, qui fait partie de la shortlist pour le Ballon d'or avec son coéquipier Raphinha, présente une clause libératoire fixée à un milliard d'euros.