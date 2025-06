"Je donnerais toujours le Ballon d'or à Mbappé" : Sergio Ramos prêt à lui en donner 5

Alors qu'il dispute la Coupe du monde des clubs avec son club Monterrey, Sergio Ramos s'est exprimé sur son favori pour le Ballon d'or, Kylian Mbappé.

A 39 ans, l'ancien capitaine emblématique du Real Madrid Sergio Ramos se prépare à un nouvel objectif, celui de la Coupe du monde des clubs qu'il disputera avec le club mexicain Monterrey. Alors qu'il fera son entrée en lice demain dans la nuit (3h du matin) face à l'Inter Milan, Sergio Ramos s'est livré dans une interview pour Mundo Deportivo.

"Si ça ne tenait qu'à moi je donnerais le Ballon d'or tous les ans à Mbappé, il devrait en gagner quatre ou cinq dans les dix prochaines années" lâche sans hésitation le défenseur sur le Français avec qui il a évolué au Paris Saint-Germain de 2021 à 2023. L'Espagnol ne tarit pas d'éloges sur le Tricolore, saluant une saison magnifique individuellement mais trop juste collectivement : "Il est Pichichi, Soulier d'or, mais ce sont des récompenses individuelles, d'autres ont remporté des trophées collectifs". Dans cette course au Ballon d'or, Sergio Ramos, malgré la rivalité Real Madrid - Barcelone, a souligné la précocité de Lamine Yamal : "C'est une réalité, il bat des recors qui ne sont pas normaux à son âge. Je souhaite le meilleur à Lamine Yamal même s'il est du Barça".

Concernant la Coupe du monde des clubs, Sergio Ramos est enthousiaste à l'idée de disputer cette compétition qui "apporte un vrai plus" selon lui. Et face à la possibilité d'affronter le Real Madrid, le défenseur espagnol est partagé : "C'est mieux que l'on ne se croise pas, on évitera de la déception, mais ce serait un plaisir incontestable". Une joie pour Ramos de disputer cette Coupe du monde dans son ensemble, lui qui se rapproche de la fin de sa carrière à 39 ans : "On ne sait pas quand ce sera la dernière fois que je jouerai ce genre de compétition. Les grands joueurs aiment jouer les meilleurs tournois, nous essaierons d'aller le plus loin possible".