La Palestine volée par la FIFA ? Elle dépose une plainte officielle

La Palestine a vu son rêve de disputer le Mondial 2026 envolé dans les derniers instants à cause d'une décision arbitrale contestable selon elle.

C'était un objectif immense que s'était fixée la Palestine : décrocher la première participation pour une Coupe du monde de son histoire. Alors qu'elle devait l'emporter face à Oman pour officialiser sa participation, les Palestiniens ont concédé un penalty converti à la 95e minute, permettant à Oman d'égaliser en toute fin de partie. Un nul qui empêche ainsi la Palestine de disputer le Mondial. Mais elle n'entend pas en rester là.

La décision de l'arbitre iranien, Mooud Bonyadifard, de siffler un penalty pour Oman après la faute d'Ahmed Taha dans la surface ne passe pas, jugée scandaleuse. En réaction, la Fédération palestinienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA et de la Confédération asiatique, dénonçant "une décision qui ne répond à aucun critère d'arbitrage professionnel et qui s'avère manifestement injuste". Elle demande ainsi l'ouverture d'une enquête complète sur cette décision et plus largement sur les conditions d'arbitrage de la rencontre.

La Palestine justifie une plainte qui vise à "garantir l'équité sportive et la justice dans les compétitions internationales", d'autant plus dans un contexte aussi important qu'une qualification pour la Coupe du monde. La Palestine est en progression ces dernières années. Si elle n'a jamais réussi à se qualifier pour un Mondial, elle avait atteint les huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des nations en 2023, la meilleure performance de son histoire. 177e au classement FIFA en 2010, elle est aujourd'hui 101e.