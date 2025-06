Un nouvel international français vers l'Atlético Madrid, "il a déjà été appelé"

L'Atlético Madrid cible un international français, jugé comme une piste prioritaire.

L'Atlético Madrid active ses premières pistes pour son mercato estival. Alors que la formation de Diego Simeone dispute actuellement la Coupe du monde des clubs, les Rojiblancos ont coché un nom prioritaire, celui de l'international français Lucas Digne. L'Atlético a entamé les discussions avec Aston Villa et l'entourage du joueur pour connaître les conditions d'un éventuel transfert. L'information a été révélée dans l'émission Marca Transfer, où le journaliste Diego Pico a affirmé que le joueur plaisait beaucoup aux dirigeants madrilènes : "C'est un joueur qui a évolué à un très haut niveau et qui peut arriver à un bon prix". D'autres pistes au poste de latéral gauche ont aussi été activées comme Theo Hernandez ou encore Andy Robertson. Le Français, l'un des latéraux les plus réguliers de Premier League et qui a largement convaincu à Aston Villa pourrait ainsi être le premier renfort de la formation de Simeone pour la saison 2025-2026. Il apporterait de la constance et de l'expérience à un poste souvent problématique cette saison pour l'Atlético Madrid.

A 31 ans, Lucas Digne pourrait connaître un sixième club dans sa carrière, lui qui a commencé en professionnel à Lille, puis au Paris Saint-Germain. Il a joué deux saisons au FC Barcelone avant de s'envoler pour l'Angleterre, où il a évolué sous les couleurs d'Everton puis d'Aston Villa. La latéral aux 52 sélections avec l'équipe de France affiche une valeur actuelle de 10 millions d'euros selon Transfermrkt.