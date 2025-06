DIRECT. Real Madrid - Al Hilal : suivez le match

Privé de Kylian Mbappé, le Real Madrid de Xabi Alonso fait son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs ce mercredi soir face à Al Hilal.

En direct

21:10 - Asencio tente sa chance de loin Raul Asencio tente à son tour sa chance de loin dans ce début de rencontre assez débridée. Mais Bounou, l'international marocain, capte le ballon sur sa ligne.

21:08 - Le mur détourne le coup franc Sergej Milinkovic-Savic se charge de frapper ce coup franc bien placé mais c'est détourné par le mur mis en place par Courtois. Ruben Neves tente ensuite sa chance de loin mais ça passe au-dessus du but madrilène.

21:06 - Premier danger sur le but du Real Le Real Madrid se fait secouer d'entrée dans ce match. Milinkovic-Savic déclenche une lourde frappe du gauche que détourne Courtois. Le Serbe récupère le ballon à l'entrée de la surface et obtient un coup franc très bien placé après une faute de Fede Valverde.

21:04 - C'est parti entre le Real Madrid et Al Hilal ! Avec un peu de retard sur l'horaire prévu, le coup d'envoi est donné par l'arbitre argentin Facundo Tello ! Ce sont les joueurs de Al Hilal qui engagent pour cette première période, face au Real Madrid.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Real Madrid et de Al Hilal pénètrent un à un sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami ! Les tribunes ne sont pas pleines pour cet affrontement entre les Espagnols et les Saoudiens, alors que le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes à 15 heures, heure locale (21 heures en France).

20:53 - Mbappé encore malade Incertain depuis deux jours pour cette rencontre face à Al Hilal, Kylian Mbappé est finalement hors du groupe aujourd'hui. Le club madrilène n'a pas vraiment voulu prendre de risques avec le meilleur buteur de la saison (43 buts en 56 apparitions toutes compétitions confondues).

20:48 - Un match diffusé en clair Fait rare dans le football moderne, ce match entre le Real Madrid et Al Hilal sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur DAZN, qui retransmet gratuitement l'intégralité des matchs de la Coupe du monde des clubs. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Real et Al Hilal, à partir de 21 heure ce mercredi 18 juin, il faut se rendre, sur le site de DAZN et se créer un compte, ce qui est là-aussi entièrement gratuit.

20:42 - Alexander-Arnold et Huijsen débutent eux aussi Preuve que le Real Madrid prend au sérieux cette Coupe du monde des clubs, le club n'a pas hésité à payer une indemnité de transfert à Liverpool pour que Trent Alexander-Arnold soit présent aux États-Unis, alors que le latéral anglais avait déjà pris la décision de rejoindre Madrid au terme de son contrat avec les Reds, le 30 juin. L'international anglais va donc faire ses débuts sous le maillot merengue aujourd'hui, tout comme le défenseur central espagnol Dean Huijsen, recruté pour plus de 60 millions d'euros à Bournemouth.

20:36 - Real Madrid-Alonso: "Commencer à former une équipe" Xabi Alonso sait pertinemment que ses débuts seront très scrutés et qu'il n'a pas le droit de rater ses débuts avec le Real Madrid dans cette Coupe du monde des clubs. Même s'il aura certainement aimé avoir un peu plus de temps pour travailler avec sa nouvelle équipe. "Il nous faut aller vite, pour faire connaissance et en même temps nous entraîner. Nous devons commencer à former une équipe", a-t-il dit à la presse à Miami. L'ancien entraîneur du Bayer voit une double "opportunité" à saisir durant cette compétition: "D'une part, ça va nous permettre de mettre en place des systèmes de jeu, pour savoir comment nous voulons que l'équipe se comporte. D'autre part, on va devoir se battre pour un trophée. Si nous réussissons sur les deux plans, cela peut être un bon début."

20:30 - Première aussi pour Simone Inzaghi Comme Xabi Alonso, Simone Inzaghi va faire ses débuts sur le banc d'Al Hilal, trois semaines après la finale de la Ligue des champions perdue avec son ancien club, l'Inter, contre le PSG (5-0). L'entraîneur italien peut compter une colonie de stars payées à prix d'or (Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Marcos Leonardo, Ruben Neves et Joao Cancelo) pour tenter de faire bonne figure face au Real Madrid, même si cette rencontre s'annonce a priori déséquilibrée.

20:24 - Grands débuts pour Xabi Alonso Après une saison décevante, marquée par une deuxième place en Liga et une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le Real Madrid a choisi de prendre cette Coupe du monde des clubs au sérieux et espère bien être présent en finale, le 13 juillet prochain au MetLife Stadium de New York. Nommé à la place de Carlo Ancelotti, remercié après quatre saisons au club, Xabi Alonso est chargé de réanimer l'équipe du Real Madrid, qui veut devenir le premier club à s'adjuger cette compétition sous ce format inédit, comme il fut le premier club à remporter la première Coupe d'Europe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions, il y a 69 ans.

20:18 - Al Hilal: Mitrovic blessé et forfait Du côté d'Al Hilal, c'est aussi la grande première sur le banc du club saoudien pour Simone Inzaghi, après son départ surprenant de l'Inter. L'attaquant serbe Mitrovic est blessé et absent de dernière minute pour cette rencontre de prestige face au Real Madrid. Les autres stars du club saoudien (Bono, Koulibaly, R. Neves, Milinkovic-Savic ou encore Malcom) sont en revanche bien présentes. Le onze de départ de Al Hilal : Bounou - J. Cancelo, Al-Tambakti, Koulibaly, Lodi - S. Al-Dawsari, R. Neves, Milinkovic-Savic - Malcom, M. Leonardo, N. Al-Dawsari.

20:12 - Real Madrid: Gonzalo titulaire, Mbappé forfait Pour son premier match comme entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso doit composer avec de nombreuses absences (E. Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy, Camavinga, Endrick et Carvajal). Kylian Mbappé, fiévreux, est lui finalement hors du groupe pour cette rencontre. C'est donc le jeune Gonzalo Garcia Torres (21 ans) qui débute à la pointe de l'attaque madrilène. Alexander-Arnold et Huijsen vont eux faire leurs débuts sous le maillot madrilène. Le onze de départ du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, F. Garcia - Tchouameni, Valverde - Rodrygo, Bellingham, Vinicius - Gonzalo.

20:06 - Un match disputé à Miami Le Real Madrid et Al Hilal vont s'affronter au Hard Rock Stadium de Miami dans quelques minutes, devant plus de 60 000 spectateurs. Le match sera disputé à 15 heures, heure locale, sous une forte chaleur, ce qui pourrait affecter le rythme du match...