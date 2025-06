Real Madrid - Al Hilal : mauvaise nouvelle pour Mbappé, heure, chaîne et compos probables

Malade, Kylian Mbappé pourrait rater le premier match du Real Madrid à la Coupe du monde des clubs, ce mercredi soir contre le club saoudien d'Al Hilal (21 heures).

L'histoire retiendra peut-être que l'ère Xabi Alonso au Real Madrid aura débuté ce mercredi 18 juin face à l'équipe saoudienne d'Al Hilal, pour l'entrée en lice des deux équipes dans la Coupe du monde des clubs, cette nouvelle compétition organisée par la FIFA et qui se déroule cette année aux États-Unis. C'est au Hard Rock Stadium de Miami que les deux équipes vont s'affronter devant plus de 60 000 spectateurs, pour un match qui pourrait donner des indications sur ce que veut faire le jeune entraîneur espagnol au Real.

Après une saison décevante, marquée par une deuxième place en Liga et une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le Real Madrid a choisi de prendre cette Coupe du monde des clubs au sérieux et espère bien être présent en finale, le 13 juillet prochain au MetLife Stadium de New York. Nommé à la place de Carlo Ancelotti, remercié après quatre saisons au club, Xabi Alonso est chargé de réanimer cette équipe qui a vu l'ennemi juré, le Barça, briller au cours de la saison passée.

Mbappé fiévreux

Après son passage réussi à Leverkusen, l'entraîneur espagnol de 43 ans ne sera pas le seul à faire ses débuts pour le Real Madrid. Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen disputeront eux aussi leur premier match sous les couleurs merengue à l'occasion de ce match contre Al Hilal, ce qui ne fera pas de mal à la défense du Real Madrid, qui est toujours privée de plusieurs joueurs majeurs. Kylian Mbappé, lui, n'est pas certain de pouvoir jouer cette rencontre qui devrait se disputer sous une chaleur étouffante à Miami en plein après-midi, heure locale (15 heures).

Fiévreux, l'attaquant français ne s'est pas entraîné ce mardi avec le reste du groupe. "Kylian se sentait mieux ce matin, mais pas assez pour pouvoir s'entraîner, d'autant qu'il fait trop chaud (à Miami, ndlr), a indiqué Xabi Alonso en conférence de presse mardi. On va voir comment sa situation va évoluer et on décidera au dernier moment s'il peut jouer." Le Real Madrid ne devrait pas pour autant prendre de risque avec son meilleur buteur de la saison (43 buts en 56 apparitions toutes compétitions confondues).

Les compos de Real Madrid - Al Hilal : le Real privé de nombreux joueurs

Pour son premier match comme entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso doit composer avec de nombreuses absences (E. Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy, Camavinga, Endrick et Carvajal). Kylian Mbappé, fiévreux, est lui encore incertain pour cette rencontre. S'il venait à rater la rencontre, c'est Rodrygo qui serait titularisé en pointe. Alexander-Arnold et Huijsen devraient faire leurs débuts sous le maillot madrilène.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, F. Garcia - Tchouameni, Valverde - A. Güler, Bellingham, Vinicius - Rodrygo.

Du côté d'Al Hilal, le latéral portugais Joao Cancelo est blessé et absent pour cette rencontre de prestige face au Real Madrid. Les autres stars du club saoudien (Bono, Koulibaly, R. Neves, Milinkovic-Savic et Mitrovic) sont en revanche bien présentes et devraient toutes débuter la rencontre. Ancien entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi va lui aussi faire ses débuts sur le banc d'Al Hilal.

Le onze de départ probable de Al Hilal : Bono - K. Al-Dawsari, Tambakti, Koulibaly, Lodi - N. Al-Dawsari, R. Neves - Kanno, Milinkovic-Savic, S. Al-Dawsari - Mitrovic.

Heure, chaîne, comment voir Real Madrid - Al Hilal en direct

Ce match entre le Real Madrid et Al Hilal sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur DAZN, qui retransmet gratuitement l'intégralité des matchs de la Coupe du monde des clubs. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Real et Al Hilal, à partir de 21 heure ce mercredi 18 juin, il faut se rendre, sur le site de DAZN et se créer un compte, ce qui est là-aussi entièrement gratuit.

Pour cette rencontre de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire contre Al Hilal. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,1 et 1,3 tandis que celle d'une victoire des Saoudiens se situe entre 8 et 11. La cote pour un match nul est d'environ 6.