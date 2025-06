La dernière chance de Messi de surpasser Ronaldo

A 37 ans, Lionel Messi pourrait disputer l'ultime Coupe du monde des clubs de sa carrière. L'objectif, dépasser un record de Ronaldo.

A 37 ans passés, Lionel Messi se rapproche fortement de la fin de sa carrière alors qu'il lorgnera certainement sur un dernier objectif, la Coupe du monde 2026. En lice avec l'Inter Miami dans le Mondial des clubs, l'Argentin dispose d'une dernière chance de dépasser Cristiano Ronaldo dans un classement symbolique : celui du meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

Depuis 2017, CR7 est au sommet de ce classement avec sept buts inscrits en huit rencontres depuis 2008, un record acquis entre Manchester United et le Real Madrid. Messi n'est cependant pas très loin derrière avec cinq réalisations au cours de sa carrière dans la compétition. Et la Pulga peut profiter du nouveau format - plus long - pour égaler, voir dépasser, son rival de toujours. Avec trois matches de poules garantis et jusqu'à potentiellement sept en cas de parcours parfait, l'Argentin disposera d'opportunités pour revenir à hauteur.

Mais Messi n'est pas le seul dans la course. A ses côtés, Luis Suarez, attaquant de l'Inter Miami, affiche lui aussi cinq buts et pourrait tirer son épingle du jeu pour passer en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde des clubs. Les deux joueurs de l'Inter Miami profitent aussi de l'absence de Cristiano Ronaldo, qui a préféré prolongé avec Al Nassr, quitte à faire une croix sur une participation à cette compétition.

Après avoir concédé un nul face à Al Ahly, l'Inter Miami affrontera Porto puis Palmeiras pour tenter de rallier les huitièmes de finale de la compétition.