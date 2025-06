Florentino Perez lui demande de partir pour le bien du Real Madrid, mais il préfère être remplaçant

Une star du Real Madrid est dans le collimateur de Florentino Perez qui lui demande de partir.

Le Real Madrid est en plein remodelage de son effectif au lendemain d'une saison blanche collective. Alors que les Madrilènes, désormais coachés par Xabi Alonso, vont effectuer leur entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs face à Al Hilal le 18 juin, le président du club Florentino Perez a fait des recommandations à l'une de ses stars.

Le président iconique du Real Madrid veut remettre son club sur le toit d'Espagne et d'Europe en bâtissant un effectif taillé pour tout gagner. C'est pourquoi, Florentino Perez veut pousser dehors un joueur qui a déçu, David Alaba. Avec l'arrivée de Dean Huijsen et le retour d'Eder Militao, les cartes ont été rebattues en défense centrale et l'Autrichien, trop souvent freiné par des blessures, pourrait en faire les frais.

Ce dernier n'entrerait plus dans les plans de Xabi Alonso, et au vue de son salaire conséquent, le club aimerait organiser son départ dès cet été. Problème, le défenseur est inflexible et entend bien honorer son contrat jusqu'en juin 2026, quitte à faire la saison prochaine sur le banc. Florentino Perez, lui même, lui a déjà annoncé qu'aucune prolongation de contrat ne serait envisagée. Madrid serait même disposé à le laisser partir libre si Alaba renonce à son salaire sur les mois restants. Le défenseur a refusé et compte bien s'accrocher jusqu'au bout à son aventure madrilène. Pour rappel, David Alaba était arrivé libre en provenance du Bayern Munich en 2021. En quatre saisons effectuées avec le Real Madrid, l'Autrichien a disputé 116 matches toutes compétitions confondues.