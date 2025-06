Chaîne de diffusion de la Ligue 1 : on connaît déjà presque le prix

Le championnat de France de Ligue 1 devrait connaître son nouveau diffuseur dans quelques jours.

Sommaire Diffuseur

Prix

Nouvelle saison rime avec nouveaux droits TV ces dernières années en France. Après Mediapro, Amazon, Dazn... L'heure est désormais à une nouvelle chaîne et diffuseur pour notre bonne vieille Ligue 1. Mais pourquoi le championnat de France cherche un nouveau diffuseur ? Après des semaines d'une très forte tension à cause d'un manque d'abonnés et d'un piratage massif, d'un prix jugé trop élevé par certains, d'une manque d'ouverture des clubs pour réaliser les sujets, la collaboration entre la plateforme britannique DAZN et la Ligue (que la plateforme avait acquis contre une moyenne de 400 millions d'euros par an) a pris fin le 2 mai après validation du conseil d'administration de l'instance, mettant fin également à la bataille judiciaire entre les deux. Alors ou on en est ? Canal + nouveau diffuseur, moins de 20 euros par mois... On vous explique (presque) tout.

Une chaîne de la Ligue... Mais pour quel diffuseur ?

Il faut donc repartir de zéro ou presque. Déjà dans les tuyaux la saison dernière, l'idée de créer une chaîne 100% Ligue 1 gérée par la Ligue, a pris forme. Derrière ce projet, un homme bien connu des médias, l'ancien patron de M6 Nicolas de Tavernost. Mais créer une chaîne c'est bien, avoir des canaux de distribution, c'est mieux. Plusieurs acteurs se dégagent et sans surprise on retrouve Canal +, beIN, Amazon, L'Equipe et... DAZN ! Car oui, la plateforme britannique ne veut pas tout perdre. Selon l'Équipe , Dazn propose de produire gratuitement cette nouvelle chaîne - pour un montant de 110 millions d'euros sur 2 ans - et de reverser 100 % des abonnements les deux premières saisons. Le but sera de facturer son service de production pour récupérer sa mise...

Canal +, avec dans l'ombre beIN Sports, avance également mais est très exigent. Maxime Saada (le patron) est prêt à tendre la main, mais il ne veut pas avancer d'argent. La LFP devra donc trouver de l'argent pour lancer sa chaîne. Mais en contre partie, Canal+ peut s'appuyer sur un grand nombre d'abonnés de quoi assurer un petit pactole.

De son côté, "beIN a le droit de conserver son match", explique de Tavernost (la chaîne détient toujours les droits de diffusion d'une affiche de Ligue 1 par journée, celle du samedi à 17 h.) "Il apporte en contrepartie 80 millions d'euros en cash à la Ligue 1. Je ne garantis pas que l'année prochaine, il y aura neuf matches sur la chaîne de la Ligue 1, il pourrait n'y en avoir que huit. Par contre, l'année suivante, il y aura bien neuf matches sur la chaîne".

Enfin, être Amazon avance avec confiance également comme l'explique son patron des sports Alex Green. "Un excellent partenaire pour la Ligue et sa future chaîne. En trois saisons, nous avons développé une base d'abonnés très importante pour notre " Pass Ligue 1 ", largement au-dessus du million. Et nous avons réalisé un excellent travail de production autour des matches" a-t-il expliqué auprès de l'Equipe. Et comme Canal +, Amazon n'est intéressé que par la distribution de la nouvelle chaîne, mais la plateforme est prête à verser un minimum garanti, une somme qui permettrait de rassurer les clubs et de lancer la production de la chaîne....

"Moins de 20 euros par mois"

C'est annoncé par Nicolas de Tavernost, la chaîne ne dépassera pas les 20 euros par mois. "Il y aura un tarif à moins de 20 euros par mois, ainsi qu'un abonnement à destination des jeunes", a détaillé l'ancien président du groupe M6 lors de l'annonce de la création de la chaîne il y a quelques jours. Mais Canal + le voit différemment et par l'intermédiaire de son patron Maxime Saada, la chaîne aimerait miser sur un prix d'abonnement pour cette nouvelle chaîne de 15 € par mois et 10 € pour les abonnés Canal.