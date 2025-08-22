Ligue 1 + : DAZN, Prime Video... Voici les meilleures offres pour s'abonner

Le championnat de France de Ligue 1 a une nouvelle chaîne et voici toutes les infos à son sujet.

Nouvelle saison rime avec nouveaux droits TV ces dernières années en France. Après Mediapro, Amazon, Dazn... L'heure est désormais à une nouvelle chaîne et diffuseur pour notre bonne vieille Ligue 1. Son nom ? Ligue 1 + ! La chaîne est disponible sur quasiment tous les opérateurs et les box comme TV Free, Orange, SFR, Bouygues et DAZN... Et pour diffuser la chaîne, la Ligue a choisi Mediawan à l'issue d'une consultation initiée par LFP Media sur la production éditoriale de la nouvelle plateforme de la Ligue 1.

L'ouverture des abonnements à Ligue 1 + a ouvert dès le lundi 11 août et c'est pour le moment un vrai carton avec plus de 600 000 abonnements en un week-end. Différentes offres promotionnelles ont été lancées dès le départ avec des acteurs partenaires et seront disponibles jusqu'au 31 août, dont une offrant trois premiers mois à 9,99 euros contre 14,99 euros pour l'offre avec engagement d'un an. La plateforme Amazon Prime Video s'est aussi mise d'accord avec la Ligue pour distribuer Ligue 1 +, après Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free ou encore DAZN. Il sera aussi possible de s'abonner directement sur le site de la Ligue 1.

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.

"Moins de 20 euros par mois"

Dans le détail, Ligue 1 + coûtera donc 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois. Le détail :

14,99 par mois avec engagement d'un an pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Un contenu important

Grâce à la chaîne, vous pouvez bénéficier de 8 matchs en direct et en exclusivité chaque journée ; Du 9e match (samedi 17h) diffusé en direct sur beIN Sports puis en différé sur Ligue 1+ dès minuit ; Des 10 plus belles affiches de la saison, d'un multiplex chaque journée ; Du Trophée des champions PSG-OM... Il y a également des magazines hebdomadaires avec Kick-off (vendredi, 19h45, présenté par Thibault Le Rol), 90+1 (samedi, 23h, présenté par Marina Lorenzo), et enfin Le Club (dimanche, 19h15, présenté par Thibault Le Rol).