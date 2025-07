Ligue 1 + : prix, diffuseur, abonnement... Ce que l'on sait de la chaîne

Le championnat de France de Ligue 1 a une nouvelle chaîne et on en sait désormais beaucoup plus !

Nouvelle saison rime avec nouveaux droits TV ces dernières années en France. Après Mediapro, Amazon, Dazn... L'heure est désormais à une nouvelle chaîne et diffuseur pour notre bonne vieille Ligue 1. Son nom ? Ligue 1 + ! La chaîne devrait être disponible sur les box des opérateurs TV (Free, Orange, SFR, Bouygues). Pour diffuser la chaîne, la Ligue a choisi Mediawan à l'issue d'une consultation initiée par LFP Media sur la production éditoriale de la nouvelle plateforme de la Ligue 1. La Ligue a annoncé "retenir le candidat Mediawan Sport, filiale de Mediawan dédiée à la production de contenus autour du sport et à l'organisation d'événements sportifs", plutôt que 21 Production du groupe L'Équipe, l'autre candidat. Le collège des présidents de club de Ligue 1, LFP Media et le Conseil d'administration de la Ligue ont également donné le feu vert à l'unanimité à "la création d'une plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1, gérée et pilotée par LFP Media". "Moins de 20 euros par mois" C'était annoncé par Nicolas de Tavernost, la chaîne ne dépassera pas les 20 euros par mois. "Il y aura un tarif à moins de 20 euros par mois, ainsi qu'un abonnement à destination des jeunes", avait détaillé l'ancien président du groupe M6 lors de l'annonce de la création de la chaîne il y a quelques jours. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois. Le détail : 14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

