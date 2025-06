Bernard Lacombe : de quoi est mort l'ancien attaquant ? Une maladie qui a tout précipité depuis janvier

Bernard Lacombe s'est éteint à l'âge de 72 ans ce mardi 17 juin. Les causes de la mort n'ont été que brièvement évoquées : l'ancien attaquant de l'OL souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis des mois selon RMC. Il était hospitalisé depuis janvier.

"C'est un Alzheimer qu'on a découvert et qui l'a fait décliner depuis des semaines", ajoute le journaliste. Et dans l'émission Génération After, il conclut : "Ces premiers mois de 2025 tout s'est aggravé [...]. Ces derniers jours, il avait perdu 35 kg et on ne le reconnaissait plus".

Bernard Lacombe a en effet vu son état de santé décliner brutalement dans les six premiers mois de 2025. Le correspondant RMC Sport à Lyon indique qu'il a eu "six derniers mois horribles". Les troubles ont commencé selon lui par "d'énormes problèmes en voiture", avec "des oublis", des feux rouges grillés, qui aboutiront à un retrait de permis puis à une série d'examens médicaux.

Conseiller avisé et fin connaisseur du milieu et parfois tranchant dans ses prises de parole, Bernard Lacombe a su, par son expérience et son réseau, attirer à Lyon de nombreux talents qui s'y épanouiront et porteront haut les couleurs du club. De Juninho à Karim Benzema en passant par Hatem Ben Arfa, nombreux sont les joueurs qui lui doivent une fière chandelle.

Une fois sa carrière de joueur achevée, Bernard Lacombe retournera dans son club de cœur, l'Olympique Lyonnais, où il occupera successivement les postes d'entraîneur et de directeur sportif. Aux côtés de Jean-Michel Aulas, avec lequel il entretenait des liens très étroits, il participera activement à l'extraordinaire épopée lyonnaise des années 2000, qui verra l'OL rafler sept titres de champion consécutifs entre 2002 et 2008. Un record toujours inégalé à ce jour dans l'histoire du football français.

Attaquant racé, doté d'un excellent jeu de tête et d'une frappe de balle limpide, Bernard Lacombe aura marqué de son empreinte les pelouses de l'Hexagone pendant près de deux décennies. Humble et travailleur, il incarnait parfaitement ces joueurs de l'ombre, moins sous le feu des projecteurs que certains de ses illustres coéquipiers, mais ô combien essentiels dans la réussite collective.

Né en 1952 à Villefranche-sur-Saône, Bernard Lacombe a débuté sa carrière professionnelle à l'Olympique Lyonnais, club qui restera à jamais ancré dans son cœur. Après un bref passage chez le grand rival stéphanois, c'est sous le maillot des Girondins de Bordeaux, entre 1979 et 1987, que ce redoutable buteur connaîtra ses plus belles heures de gloire. Il y remportera trois titres de champion de France (1984, 1985, 1987) ainsi que deux Coupes de France (1986, 1987).

Dernières mises à jour

22:33 - Bernard Lacombe était aussi une grande gueule du football Dans le très bel hommage rendu à Bernard Lacombe, Le Progrès rappelle que ce personnage était aussi une grande gueule, avec des sorties parfois plus que limites voire d'un autre âge. Florilège : "Je ne discute pas avec les femmes de football. Qu’elles s’occupent de leurs casseroles et puis ça ira beaucoup mieux", "C'est bien que Saint-Etienne soit remonté en première division: cela nous fait six points d'assurés", "Je le dis, j’ai eu honte. Pour trouver un joueur démarqué, il fallait que le porteur du ballon travaille à la Nasa. J’ai l’impression de voir une équipe de fonctionnaires!", ou encore "Le bedonnant M. Duhamel, il faut lui acheter un chien à l’arbitre, c’est plus des lunettes qu’il lui faut".

22:24 - La drôle d'histoire de Bernard Lacombe à l'OL Bernard Lacombe sera en réalité contraint et forcé que quitter l'OL à la fin de la saison 1978, le club étant en difficultés financières et obligé de se séparer de ses meilleurs joueurs. Il y reviendra 10 ans plus tard, dans le staff et la direction pour un nouveau parcours brillant."C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi soir le décès de Bernard Lacombe. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l’Olympique Lyonnais et du football. Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de tous", a écrit le club dans un communiqué.