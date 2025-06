Bernard Lacombe : la date et le lieu des obsèques de la légende de l'OL

Bernard Lacombe s'est éteint à l'âge de 72 ans mardi 17 juin, lui qui souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis quelques mois selon RMC. La date des obsèques a été annoncée par sa famille.

Bernard Lacombe, figure emblématique du football des années 70 et 80, est décédé ce mardi, vers 19h30, à l'âge de 72 ans. C'est le journaliste Jacques Vendroux, président du Variétés Club de France, qui a annoncé la disparition de l'ancien attaquant international dans la soirée. "À la demande de la famille, c'est avec un immense chagrin que nous annonçons le départ de Bernard Lacombe, qui est parti ce soir à l'âge de 72 ans", a-t-il déclaré.

Né en 1952 à Villefranche-sur-Saône, Bernard Lacombe a débuté sa carrière professionnelle à l'Olympique Lyonnais, club qui restera à jamais ancré dans son cœur. Après un bref passage chez le grand rival stéphanois, c'est sous le maillot des Girondins de Bordeaux, entre 1979 et 1987, que ce redoutable buteur connaîtra ses plus belles heures de gloire. Il y remportera trois titres de champion de France (1984, 1985, 1987) ainsi que deux Coupes de France (1986, 1987).

Sur la scène internationale, Bernard Lacombe portera à 38 reprises le maillot de l'équipe de France, avec laquelle il disputera l'Euro 1984, dont les Bleus de Michel Platini sortiront vainqueurs. Un titre continental qui restera comme l'un des grands moments de sa riche carrière.

Bernard Lacombe, artisan de l'âge d'or de l'OL

Attaquant racé, doté d'un excellent jeu de tête et d'une frappe de balle limpide, Bernard Lacombe aura marqué de son empreinte les pelouses de l'Hexagone pendant près de deux décennies. Humble et travailleur, il incarnait parfaitement ces joueurs de l'ombre, moins sous le feu des projecteurs que certains de ses illustres coéquipiers, mais ô combien essentiels dans la réussite collective.

Une fois sa carrière de joueur achevée, Bernard Lacombe retournera dans son club de cœur, l'Olympique Lyonnais, où il occupera successivement les postes d'entraîneur et de directeur sportif. Aux côtés de Jean-Michel Aulas, avec lequel il entretenait des liens très étroits, il participera activement à l'extraordinaire épopée lyonnaise des années 2000, qui verra l'OL rafler sept titres de champion consécutifs entre 2002 et 2008. Un record toujours inégalé à ce jour dans l'histoire du football français.

Conseiller avisé, fin connaisseur du milieu et parfois tranchant dans ses prises de parole, Bernard Lacombe a su, par son expérience et son réseau, attirer à Lyon de nombreux talents qui s'y épanouiront et porteront haut les couleurs du club. De Juninho à Karim Benzema en passant par Hatem Ben Arfa, nombreux sont les joueurs qui lui doivent une fière chandelle.

Bernard Lacombe souffrait de la maladie d'Alzheimer

En 2019, à 67 ans, Bernard Lacombe tirera sa révérence et quittera ses fonctions à l'Olympique Lyonnais. Avec son décès à l'âge de 72 ans, le football français perd l'une de ses légendes dans la stupeur.

Bernard Lacombe a en effet vu son état de santé décliner brutalement dans les six premiers mois de 2025. Le correspondant RMC Sport à Lyon indique qu'il a eu "six derniers mois horribles". Les troubles ont commencé selon lui par "d'énormes problèmes en voiture", avec "des oublis", des feux rouges grillés, qui aboutiront à un retrait de permis puis à une série d'examens médicaux. "C'est un Alzheimer qu'on a découvert et qui l'a fait décliner depuis des semaines", ajoute le journaliste. Et dans l'émission Génération After, il conclut : "Ces premiers mois de 2025, tout s'est aggravé [...]. Ces derniers jours, il avait perdu 35 kg et on ne le reconnaissait plus".

"Je l’ai vu il y a deux semaines, on le savait malade depuis plusieurs mois... [...] On m’avait dit attention, qu’il est dans un état très compliqué, et ce n’était pas facile. J’ai vu ses yeux s’éclairer un peu... Mais ce n’est pas cela qui allait changer les choses et lui rendre la vie moins douloureuse", a indiqué pour sa part Alain Giresse, ancien coéquipier de Bernard Lacombe, dans Le Figaro. Dans le même journal, Luis Fernandez, un autre partenaire, déplore lui aussi cette disparition soudaine : "On savait qu’il était malade, c’est pour ça que c’est dur. C’est très dur parce que, 72 ans, c’est jeune. Bernard a été dans le dur ces derniers mois. Toute l’équipe de 84 (championne d'Europe - NDLR) le savait. Que c’est dur et difficile de trouver les mots".

Les obsèques

La date et le lieu de ses obsèques sont désormais connus alors que le président de l’OL John Textor a annoncé qu’un lieu au stade Groupama Stadium sera dédié à sa mémoire. Les obsèques religieuses de Bernard Lacombe auront lieu le 25 juin prochain à 14h30 en l’église de Saint-Louis de Fontaines-sur-Saône, dans la métropole de Lyon. La famille du natif de Villefranche-sur-Saône a décidé d’obsèques dans l’intimité.